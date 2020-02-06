النائبة وحدة الجميلي تعلن انضمامها الى التيار الصدري

احمد الجميلي

اكدت النائبة وحدة الجميلي انها تعتزم انضامها الى التيار الصدري تحت قيادة السيد مقتدى الصدر ,

واوضح موظف بالمكتب الاعلامي للنائبة الجميلي ان سبب انضمامها الى التيار الصدري هو لتلقيها تهديدات مختلفة بعد مطالبتها باعتبار متظاهري النجف من جماعة العركجية التابعين للنائب فائق الشيخ علي.

وكانت النائبة الجميلي قد دعت انصار السيد الصدر لشن حملة ضد اماكن تناول الكحول والمشروبات في بغداد والى اغلاق تلك المحلات ، بعد ان وجدت زوجها يحتسي الخمر كثيرا في تلك الاماكن ويتسبب لها بمشاكل ولهذا استنجدت بالتيار الصدري لتخليصها من تبعات العركجية ، كما تقول في جلساتها الخاصة.

يذكر ان سليم الجبوري عندما كان رئيسا في البرلمان اراد التقدم لللزواج من وحدة الجميلي ووصلت الامور الى حد التفاهم الا ان عشائر الجبور رفضت هذا الزواج فتخلى الجبوري مرغما على الزواج منها.