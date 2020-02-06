(انعل ابو ايران لابو روسيا)..(متى يكون للجعفرية..قوة لمواجهة..الطائفة الصدرية المنحرفة)

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل البدء.. نبين لسنا نحن من (يريد حرب شيعية شيعية):

فلعن الله من يعتدي على الشيعة العرب بالسكاكين والتواثي والصوندات.. (فهؤلاء يريدون حرب شيعية شيعية),.

لعن الله من يعتدي على الشيعة العرب بالدخانيات الخارقة للجماجم.. والرصاص الحي والخطف والاغتيالات.. (هؤلاء من يريدون حرب شيعية شيعية)..

لعن الله من سرق اموال الشيعة العرب لـ 16سنة وفقرهم وجعل ابناءهم عاطلين عن العمل بالملايين.. هؤلاء يمهدون لبيئة مستفزة مهيئة لحرب شيعية شيعية..

لعن الله من صنم العمائم وجعلها اوثان تعبد..(فهؤلاء يريدون حرب شيعية شيعية لصراعات مرجعيات عجمية وتدور بفلكها عوائل لبنانية معممة سيئة الصيت ايضا)..

لعن الله من قام بمجزرة ساحة الصدريين بالنجف اخيرا 5/ 2/ 2020 .. والتي ادت لاستشهاد وجرح عشرات المتظاهرين الشيعة الجعفرية العرب معظمهم من طلبة الجامعات .. على يد مليشيات التيار الصدري (القبعات الزرق) الاجرامية..

لعن الله من يتصالحون على نزيف دماء الشيعة العرب الجعفرية.. (المالكي- الصدر).. بدعوى الدفاع عن المذهب؟؟ فهل يوجد اساءة للمذهب اكثر من ذلك؟ (المالكي ايقونة الفساد).. (الصدر ايقونة الاجرام والمليشيات).. وكلاهما رمزي (قتلت الطائفة وسراقها).. كيف يكونون حماة للمذهب؟ فمتى تكون الاولولية لصيانة دماء ابناء المذهب وثرواتهم.. بدل جعل الاولوية للدفاع عن المذهب؟؟ فما قيمة المذهب بسفك دماء ابناء المذهب؟

ونبدأ اولا: لعن الله ايران ولا بو روسيا..

فروسيا.. تدعم ايران..وايران تدعم النظام السياسي الفاسد القابع بالخضراء بفساده واجرامه ومليشياته الدموية..وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير..وزودته بترسانته العسكرية التي قمع فيها الشيعة والاكراد وروسيا ما زال للشيوعيين دور فيها حلفاء الصدر بقائمة سائرون.. وروسيا دعمت كايران نظام بشار الاسد رغم دعم الاسد للارهاب منذ عام 2003 بالعراق بتسهيل دخول الارهابيين والمفخخين للعراق، باعتراف نوري المالكي الذي اتهم سوريا الاسد بدعم الارهاب لسنوات..

ثانيا: اثبتت الايام بان:

(بقاء النظام الفاسد بالعراق) قائم على (خوف الشارع الشيعي من مقتدى الصدر..)

ليتبين.. بان.. نهاية (هيبة الصدر المزعومة) هي نهاية الطاغوت.. وبداية الحرية.. وبداية سقوط النظام الفاسد بالخضراء والمؤسسة الدينية الفاسدة ..

(فمقتدى الصدر) عنوان استخدم من قبل السياسيين.. منذ 2003.. (لارهاب الشيعة العرب)

(فمقتدى الصدر).. (اخطر كائن بالعراق).. (نهايته نهاية النظام السياسي الفاسد) وهذا ما يرعب السياسيين.. (فالعملية السياسية بالعراق) قائمة على استمرار (خوف الشيعة العرب من ذكر ..مقتدى الصدر).. فكلنا تذكر (البطة.. ثم التواثي والطعن).. فالطائفة الصدرية بكل المقاييس منحرفة..

لتثبت:

(انتفاضة تشرين).. (محاكمة علنية.. لكل الاصنام الدينية والسياسية ..)

التي تفرجت على سرقات العراق وقتل ابناءه ولم تفعل شيء للنهوض بالواقع الشيعي العربي الماساوي ..فلم يعد للاصنام مكانة.. فلمدة (16) سنة..فساد وافساد.. فلا مرجعية تحركت.. ولا عمايم واجهت الفساد.. بل الفساد المقدس المعمم يشرعن كل ما يجري من خراب بارض الرافدين..فالمرجعية وحدها تتحمل الفساد بالعراق.. والسبب ان الشيعة لديهم التقليد.. والتقليد يوجب عليهم الانصياع كالقطيع وراء المراجع .. والمراجع يحددون لهم الطريق.. والطريق منذ 2003 لحد الان خزي وعار وفساد وهيمنة الفاسدين وايران وراءهم.. بدون ان تدعو المرجعية للثورة ضد النظام السياسي الفاسد بالخضراء..

وبعد كل ذلك ياتي (بطران) ويقول ما دخل المرجعية؟

فالشيعة بالعراق انتخبوا (الاحزاب الاسلامية من وحي مرجعيات).. (كالدعوة من وحي الصدر الاول، التيار الصدري من وحي الصدر الثاني، المجلس من وحي الخميني الايراني، الخ. . والفضيلة من وحي اليعقوبي..الخ)..وكل هؤلاء سبب الفساد والخراب والفقر بارض الرافدين.. ليتبين عندما يتحرر الشيعة العرب من المرجعيات العجمية واللبنانية سيتحرر المذهب الشيعي من الفساد..

ثم ياتي (بطرا اخر) يقول (المرجعية خيمة امان لكل علارقيين)؟؟

لنسال خيمة امان لمن؟؟ فالمرجعية بظلها (انتهكت اعراض العراقيات اليزيديات والشيعيات التركمانيات والشبك والمسيحيين).. وقتل وهجر الملايين.. من مختلف الاطياف المرجعية خيمة للنظام السياسي الفاسد بالعراق.. ووبالا على الشيعة العرب وارض العراق..و التاريخ القريب شاهد على ذلك..

وليس هذا فحسب (فيتم خداع الشيعة العرب) بسرقة جهودهم ونسبها للسستاني الايراني؟

فنقول لكافة الشيعة العرب.. ) لولا دماء الشيعة العرب المتطوعين بالقتال ضد داعش ).. لكان عرض السستاني وخامنئي .. الخ باحضان الدواعش.. فالفضل لكم يا ابناء الشيعة العرب الذين قاتلتم داعش.. فلم يسقط قتيلا للسستاني ابنا او اخ او حفيد.. فمن سقط شهداء هم انتم يا ايه الشيعة العرب فلا يضحك عليكم العجم

وهذا يؤكد بان (الصدر والمرجعية) سبب ماسي شيعة العراق الجعفرية:

فعندما يتحرر الشيعة العرب.. بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها عن شيعة العراق سياسيا.. ويتحرر الشيعة ايضا من مخاوفهم من الطاغية مقتدى الصدر وجلاوزته ومليشياته .. اعلموا عند ذاك.. (سينطلق العراق وشيعته العرب .. بقوة للتحرر والبناء واقامة افضل العلاقات مع دول العالم المتقدمة ويخرج من الكهف الايراني وهيمنة العمائم الاجنبية اللبنانية والايرانية)..

فمقتدى الصدر .. نهايته..نهاية الرعب والطغيان (بوسط وجنوب العراق)..

فبعد سقوط الطاغية صدام..كنا نعتقد ان زمن الرعب من الطغاة قد ولى ولكن لم يكن كذلك (ببروز المجرم مقتدى الصدر باول جريمة بعد سقوط صدام بقتله للخوئي ومحاصرة السستاني وقتل شرطة النجف ومحاكمة لا شرعية تقتل من ينتقد الصدر)..

وننبه بما يصدر من ايران (الصدر ليس ورقتنا الاخيرة)..

(فاذا فشل الصدر.. بقمع الشارع الشيعي العربي وتظاهراته)..بعد فشل (مليشة الحشد بهذا الدور..وانهيار شعبية الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا.. وتصدع المرجعية للسستاني ايضا بين الشيعة العرب) اجتياح ايراني عسكري للعراق ورقة ايران لفرض هيمنتها مجددا)..

ونقول .. (لمن يريد للشيعة العرب الشهادة اي الموت)..

تعني الشهادة الموت.. والدول لا تحيى بالاموات.. الباحثين عن الشهادة عندما يصلون للحكم يجعلون الدول التي تحت حكمهم (ميتة..وشعوبها تتمنى الهجرة .. وثرواتها تستباح من الباحثين عن الشهادة).. فطاح حظ الزمن الذي الشيعة يحكمهم من ..(يتمنى الموت لهم باسم الشهادة).. اللهم ربي يمنح حسن نصر الله ما يتمناه للشباب الشيعي العربي لترسلمهم للجحيم باسم الشهادة الله يعطيه الشهادة كما اعطاها شلع قلع للمهندس وسليماني والبغدادي وكل ارهابي قذر حسبي الله ونعم الوكيل..

ونؤكد (لو كان للشيعة العرب.. الجعفرية).. (قوة مسلحة خاصة بهم تحميهم)..

هل كان سيتجرأ عليهم الطوائف المنحرفة (الولائية والصدرية).. فالصدريين تخلوا عن معرفهم الجعفري.. والولائيين تخلوا عن معرفهم الجعفري..والاكثرية الشيعية الجعفرية.. مستضعفين لانهم بلا قيادة ولا مشروع ولا جناح مسلح.. والدليل سؤال (هل يتجرأ الصدريين.. على مليشة الولائيين)..هل تستطيع (القبعات الزرق) مليشيات الصدر.. ان تتجرأ على استهداف (الولائيين كقوات بدر او كتائب حزب الله.. او العصائب او النجباء.. الخ) ..الجواب كلا.. لان كليهما مسلح..ولكنهم يتجرأون جميعا عن الغالبية الشيعية العربية..لانها بلا جناح مسلح ..

وهذا يجعلنا ان نكون واقعيين..(فوسط وجنوب يقطنه طائفتين .. الطائفة الكبرى.. الجعفرية)

و(طائفة منحرفة الصدرية).. فالطائفة الصدرية مسلحة.. ولكن الطائفة الشيعية الجعفرية رغم انها اكثرية بلا سلاح ولا مخالب.. ولا ممثل سياسي لها يدافع عن حقوق شعب وسط وجنوب فمتى يتسلح الشيعة الجعفرية بالعراق ضد الصدريين..

(فالا ترون بان المتظاهرين بالغوا بالسلمية حتى اصبحوا خراف ضحية)؟

فكل من هب ودب يلطش بهم ان لم تكن ذئب شديد البئس بالت عليك الكلابُ اجل الله المطلعين.. ومتى تصبح للانتفاضة هوية تنطلق من وسط وجنوب الرافدين ومتى يصبح لنا كشيعة عرب (مخالب) بوجه الطائفة الصدرية..

ليتبين بان الوضع بوسط وجنوب الرافدين هو طرفين:

الاول: الطرف المعادي للتظاهرات.. (عين عاهره) يدافع عن نظام سياسي فاسد بالمحصلة.. (يتهم المتظاهرين بشرب البيرة).. (بالمقابل من يدافع عنهم سرقوا 500 مليار دولار) فايهم اخطر على العراق؟ ثانيا: الطرف المتظاهر ..لم يطرح مشروع بديل ولا قيادة ..

ولمن يروج (لقاسم سليماني) نقول:

قاسم سليماني.. دافع عن نظام فاسد بالعراق قابع بالخضراء ودافع عن نظام دكتاتوري مجرم بسوريا نظام بشار الاسد البعثي ودافع عن نظام انقلابي باليمن عصابات الحوثي وبعد ذلك (يبكون على قاسم سليماني) الايراني.. والذي يسمعهم يظن ان (سليماني مدير شركة اعمار؟؟ لوشركة ادوية؟؟ لو شركة طيران)؟

ومتى تتخلصون من نظرية المؤامرة اذا الصين ام المخابرات (لم تقل ان الفايروس مؤامرة خارجية) لياتي شيعة ماما طهران ليدعون انها مؤامرة بيولوجية امريكية؟ عجيب؟ وما هي ادلتكم؟ لو بس خريط مال مؤامرات؟ سؤال اخر..هل ابقيتم شيء لله يفعله؟؟اذا كل شيء اصبح بنظركم وراءه امريكا..

والحقيقة تريدون ان تاخذون ثار من امريكا لانها اسقطت صنمكم صدام.. تريدون اخذ ثار امريكا لانها قتلت الارهابيين البغدادي والزرقاوي وبن لادن.. تريدون اخذ ثار من امريكا لانها قتلت الارهابيين سليماني والمهندس الايرانيين الجنسية.. تريدون اخذ الثار من لانها اسقطت حكم البعث وطالبان..تريدون اخذ الثار من امريكا لانها تقف حجر عثرة امام تغول ايران الكامل بالشرق الاوسط..

وليعلم اعداء امريكا.. امريكا تاج راسكم يا (شيعة ماما طهران)..

وتنذكروا من حرر الشيعة بالعراق من طغيان 1400 سنة..هي امريكا عام 2003 .. وليس ايران خامنئي التي كانت تقيم علاقاات مع صدام ولولا امريكا لكنتم يا شيعة العراق تنتظرون المهدي حتى ينقذكم ..ولكنتم تنتظرون حفيد حلة صدام يحكمكم بعد اجيال من نسل صدام..

وتذكروا :

(امريكا اصبحت ملاذ لعقود للهاربين من دولهم.. ولكن امريكا اصبحت اقل امنا نتيجة ذلك)..

فتخيلوا (صدريين ووهابية وولائيين) يهاجرون لاوربا وامريكا.. وهم يتحكمون ببلدان الشرق الاوسط.. ليؤججون الكراهية ضد امريكا من امريكا نفسها.. ويؤيدون اعداء امريكا.. ويصلون بان ناكري جميل امريكا من شيعة ماما طهران بالعراق يريدون تمرير الصففة الصينية .. فتمرير لعقود فساد .. لتسليم العراق لايران.. (لتكون ايران الطرف الثالث بتمرير العقود عبر شركات ايرانية سيئة الصيت) وقوفك ضد امريكا.. دليل عمالتك لايران استقالتك دليل ضعفك وفشلك .. القوات الامريكية لها الفضل الاول بوصول شيعة للحكم بالعراق..

ورسالة (لاهل السنة .. والبعثية)..(تره انتم فاهمين المسالة غلط)..

تره شيعة العراق لا تترحم على صدام.. بقدر ترحمها على الشيخ زايد فالشيعة لا يترحمون على زمن الحصار وحرب الكويت وحرب ايران.. و70 قصر بناها صدام بزمن الحصار بل يترحمون على زايد الذي نهض بالامارات وابراجها ورفاهيتها واستقرارها..

واضحك على (شيعة) يقولون (الوهابية تكفيرية)..

سؤالنا (للشيعة .. ماذا تعتبرون اليزيديين والمسيحيين واليهود)؟؟ اليس كفار ومشركين؟؟ فنقول للوهابية وللشيعة ..حبابين (تره مرجع التكفير هو القران نفسه) فكل غير مسلم كافر.. وهناك تحليل لقتل المسلم ايضا (تارك الصلاة، منافق).. يعني تهم جاهزة للقتل..

ونقول لمن ينتقد (ال سعود) بناة السعودية:

اجعلوا الشيعة بالعراق يعيشون مثلما يعيش شيعة السعودية بظل ال سعود وبعد ذلك طلعوا السنتكم لو فتحت السعودية حدودها لشيعة العراق لما وجدت شيعي الا وهاجر للسعودية للعمل والعيش برفاهيتها وخدماتها لكن لو فتح العراق الحدود لشيعة السعودية لما جاء احد للاقامة بالعراق بظل شيعة ماما طهران..

ونبين . نعم الشيعة بالسعودية (مواطنين درجة عاشرة).. ولكن بحان الله هؤلاء المواطنين الشيعة بالسعودية (يعيشون عيشة الملوك) بظل ال سعود الوهابية.. مقارنة (بوضع الشيعة العرب بظل شيعة ماما طهران بالسلطة بالعراق) والاهم.. لا يوجد اي هجرة لشيعة السعودية خارج السعودية هربا من السعودية عكس العراق الذي هاجر ويهاجر منه الملايين وخاصة من الشيعة العرب خارج العراق هربا من حكم شيعة ماما طهران الولائية والصدرية والمرجعية الحاكمة فسادا بارض الرافدين.

وقارنون بين الحكم السعودي.. والحكم المحسوب شيعي بالعراق:

– فالعراق الاعلى بالعالم بالفساد وليس السعودية

– المخدرات تاتي من ايران وليس من السعودية

– العراق الاسوء بالعيش بظل حكم الاسلاميين وليس السعودية

– العراق خرج من مقياس التعليم وليس السعودية

– العراق الاسوء بالعالم وليس السعودية

وبخصوص (الوفد من المتظاهرين الذين التقوا بمحمد توفيق علاوي):

نقول الشيعة العرب لا يهمهم الباحثين عن المناصب..لان من يدافع عنهم اعداء التظاهرن.. هم (اصحاب المناصب انفسهم).. الذي سرقوا العراق وشيعته..والذين تسببوا بسوء الخدمات والبطالة المليونية والفساد المرعب.. الاسلاميين الموالين لايران الحاكمين بالخضراء والمشرعنين بعمائم السوء بالنجف وكربلاء.. هم وراء كل مصائب الشيعة العرب..

ونشير بلعن من يميع الحدود الجغرافية.. واولهم البعثية والولائية والداعشية..

فلنتذكر بان المقبور المهندس الايراني الجنسية.. و سليماني الايراني.. (يعتنقدون بعقيدة ديانة الولائية..التي تعتبر المنطقة جزء من الجمهورية الاسلامية الايرانية)..كداعش التي تعتبر العراق ولاية تابعة لدولة الخلافة الاسلامية الكبرى لديهم.. وكالبعثيين البائدين الذين يعتبرون العراق مجرد (قطر) تابع لدولة وهمية باسم (الوطن الوهمي العربي) .. ..ولنتذكر بان قادة مليشة الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.. اكدوا بانهم لا يعترفون بالحدود .. وانهم يقاتلون بسوريا وغيرها.. كيفما شاءوا بلا احترام لقوانين الدولة ولا احترام للعراق وحدوده..

وتذكروا:

عشرات الاف العراقيين (قتلهم الحشد الولائي):

1. مليشة بدر وهادي العامري.. وبقية الشلة.. شاركوا مع الحرس الثوري الايراني بقتل عشرات الاف من شيعة العراق المجندين قسرا بزمن صدام

2. بدر ومليشيات الحشد قتلوا الاف الضباط والعلماء العراقيين.ثائرا لايران لدور هؤلاء بكسر عين ايران..

3. مليشة جيش مهدي سرايا السلام حاليا.. قتلوا عشرات الاف العراقيين الابرياء على الهوية كجناح ثاني لتنظيم القاعدة الارهابي الذي قتل العراقيين على الهوية ايضا.

4. مليشة سرايا السلام قتلت وطعنت وضربت بالتواثي الشيعة العرب المتظاهرين ضد الفساد..

5. فهل تريدون من مزيد؟

(ولنضحك على مقتدى الصدر)

يقول (لا شرقية ولا غربية).. وهو يتحالف مع (الشيوعيين..شرقية).. ويدعم (محمد توفيق علاوي.. البريطاني الجنسية.. اي غربية).. الان نسال هو شرقي غربي؟؟ هو لا شرقي ولا غربي.. هو شنو؟؟ وشيريد ؟؟

كل ما سبق يؤكد بان الاحداث تسير (لحرب شيعية شيعية.. على الهوية) قادمة

فالاحتقان يتصاعد بنفوس الطائفة الشيعية الجعفرية.. تجاه اعتداءات (الطائفة الصدرية المنحرفة).. حيث تعدي مليشيات الصدر على جموع شباب الشيعة العرب المتظاهرين بوسط وجنوب العراق.. الجعفرية..

وهنا نلعن الصدريين ولعن الله مقتدى الصدر..

فبيت الصدر بيت الخيانة ولم يجلبون للعراق وشيعته العرب غير الخراب وتشريع الخيانة وتمزيق الشيعة كنا شيعة جعفرية..ومنذ ان برز الصدر تمزقنا لصدريين ولا صدريين..وحوزة ناطقة وصامتة واصبحوا عقبة امام انفتاح العراق وشيعته مع العالم

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم