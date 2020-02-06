Posted on by

(بالصور والفيديو) بغداد تغص بالمتظاهرين.. وهتافات الطلاب تهز نفق التحرير

(بالصور والفيديو) بغداد تغص بالمتظاهرين.. وهتافات الطلاب تهز نفق التحرير

انطلقت تظاهرات حاشدة بساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، نظمها مجموعة من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، للتنديد بحملات القمع والترهيب التي يتعرض لها المتظاهرون  في مختلف المدن العراقية.

Ameer Ameer@AmeerAm46954604

المد الطلابي ساحة التحرير بغداد ٢٠٢٠/٢/٦

فيديو مُضمّن

وافادت مصادر ميدانية وشهود عيان، بأن “حشود الطلبة توافدت إلى ساحة التحرير، فيما غصّ نفق التحرير بالمتظاهرين الذين حملوا لافتات منددة بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين ومحاولات فض التظاهرات بالقوة”.

حيدر آل عوده@Haider_al_Odah

ويسكت العآلم بأسره__وينسمع صوت العرآق@Albasheershow @ahmedalbasheer1@Hamzoz
@faigalsheakh
🚩نفق التحرير

فيديو مُضمّن