(بالصور والفيديو) بغداد تغص بالمتظاهرين.. وهتافات الطلاب تهز نفق التحرير

انطلقت تظاهرات حاشدة بساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، نظمها مجموعة من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، للتنديد بحملات القمع والترهيب التي يتعرض لها المتظاهرون في مختلف المدن العراقية.

Ameer Ameer @AmeerAm46954604 المد الطلابي ساحة التحرير بغداد ٢٠٢٠/٢/٦ وافادت مصادر ميدانية وشهود عيان، بأن “حشود الطلبة توافدت إلى ساحة التحرير، فيما غصّ نفق التحرير بالمتظاهرين الذين حملوا لافتات منددة بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين ومحاولات فض التظاهرات بالقوة”.