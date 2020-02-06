(بالفيديو) مصادر طبية: 6 قتلى وعشرات الجرحى على يد الصدريين في النجف

كشفت مصادر طبية من محافظة النجف جنوب العراق، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة هجوم ميليشيا ‹القبعات الزرقاء› الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على المتظاهرين في ساحة الصدرين، إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى.

ونقلت مصادر محلية عن المعاون الإداري الخافر في مستشفى الصدر، قوله، إن 6 قتلى و35 جريحاً وصلوا حتى الآن إلى المشفى، نتيجة اشتباكات ساحة الصدرين في النجف.

هيفاء الكبيسي @enghaefaa33 مصادر محلية نقلا عن المعاون الاداري الخافر في مستشفى الصدر :

6 قتلى و عشرات الجرحى لحد الان نتيجة اشتباكات ساحة الصدرين في النجف الأشرف. ٠ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات هيفاء الكبيسي الأخرى

وكانت مصادر من النجف قد أكدت سيطرة ميليشيا ‹القبعات الزرقاء› على ساحة الصدرين، بعد هجومهم بالأسلحة البيضاء والعصي على المتظاهرين في الساحة.

وتدخلت قوات سوات للسيطرة على الأوضاع، إلاّ أن الصدريين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بعد أن أضرموا النيران بخيم المحتجين.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل، أنصار الصدر وهم يقتحمون ساحة الصدين بالأسلحة الرشاشة.

وكالة أنباء العراق الدولية – واعد @wa3ediq واعد || مقطع فيديو يظهر مليشيات ” مقتدى الصدر” داخل “ساحة الصدرين ” بمحافظة #النجف وهم يحملون “الاسلحة الرشاشة والعصي والسكاكين” والتي استخدمت في قمع المتظاهرين. ٢٦ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات وكالة أنباء العراق الدولية – واعد الأخرى

وكان زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي قد وصف حرق خيم المتظاهرين بـ «الإرهابٌ المتجذر في ثقافة بعض العصابات الخارجة عن القانون».