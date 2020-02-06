ترامب ينجو من العزل بعد تبرئة مجلس الشيوخ له من تهمتي سوء استخدام منصبه وعرقلة عمل

برأ مجلس الشيوخ الامريكي الرئيس ترامب من تهمة سوذ استخدام مهام منصبه وعرقلة عمل الكونغرس ٫ وذلك بتصويت كانت نتيجته 52 صوتا مقابل 48 صوتا في التصويت على تهمة اساءة استخدام ترامب منصبه ٫ فيما صوت 53 نائيا مقابل 47 نائبا بشان تهمة عرقلة عمل الكونغرس .

واعتبر المراقبون٫ هذه النتيجة بانها متوقعة لان ترامب دفع رشوة كبرى ليحصل على هذه النتيجة ومنع تحقق قرار عزله من قبل مجلس الشيوخ ٫ وذلك في اشارة الى ان اللوبي الصهيوني كان يعملون خلف الستار لمنع تحقق ثلثي اصوات مجلس الشيوخ اللازمة لعزل الرئيس ترامب ٫ وجاء هذا الجهد السري والسعي الحثيث لتامين تبرئة الرذيس ترامب ٫ وذلك مقابل اعلان ترامب صفقة القرن لمصلحة الكيان الاسرائيلي .

والجديد بالذكر ان الديمقراطيين منعوا استدعاء الشهود وعرض الادلة لتعزيز التهمة للرئيس ترامب يسوء استخدام السلطة وهو ما لم يشهده مجلس الشيوخ الامريكي في محاكمات سابقة للرؤوساء الذين واجهوا تهم العزل ٫ ومن بينهم نيكسون وكلينتون .