تعطيل الدوام في النجف .. وعلاوي يطالب حكومة عبد المهدي بحماية المتظاهرين

طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم الأربعاء، حكومة عادل عبد المهدي بحماية المتظاهرين، لحين تشكيل حكومته.

وقال علاوي عبر تويتر: «ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة».

محمد توفيق علاوي Mohammed Tawfik Allawi ✔@MohammedAllawi ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين و تستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة.

جاء ذلك بعد اقتحام ميليشيا ‹القبعات الزرقاء› الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ساحة الصدرين في النجف، ما أوقع قتلى وعشرات المصابين من المتظاهرين، إلى جانب هجمات مماثلة شنوها على المحتجين في عدد من مدن الوسط والجنوب.

من جانبه أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس ٦/٢/٢٠٢٠ في عموم المحافظة، مبيناً أن ذلك باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وفي أعقاب أحداث مساء اليوم الدامية، عاد الهدوء إلى ساحة الصدرين في مدينة النجف، بعد احتراق العديد من خيم المتظاهرين إثر استهدافها بقنابل (المولوتوف) من قبل ‹القبعات الزرقاء›، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحرائق.

وتشير مصادر أمنية، إلى تسجيل 85 إصابة في النجف، إلى جانب 6 قتلى بسبب المصادمات بين المتظاهرين وميليشيا ‹القبعات الزرقاء›.