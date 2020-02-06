ذكرى رحيل اللواء الركن المتقاعد/ زياد سليمان خليل… عريف ” أبو هيثم “

أحد مؤسسي الشرطة الفلسطينية

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

قال تعالى: “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا “صدق الله العظيم ..

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة لرجل من رجالات الوطن وفدائي من مغاوير مقاتلين الثورة الفلسطينية وأحد أبرز القيادات العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح على مستوى الوطن والخارج ومن الاعمدة والاركان الرئيسية لهيئة الشرطة الفلسطينية والمستشار السابق لوزير الداخلية لشؤون الشرطة ومن أكفأ الضباط الذين عملوا على تشكيل وبناء الشرطة الفلسطينية منذ عودة قوات منظمة التحرير إلى أرض الوطن عام 1994م وعودة قيادة المنظمة حيث كان على رأس لجان الاختبار لضباط وأفراد الشرطة المحلية…

وكذلك بداية لاختبار المرشحين للالتحاق بالشرطة هو صاحب الابتسامة الدائمة وفي احلك الاوقات والظروف كان يبتسم لقد وضع عصارة فكره القانوني والشرطي والاداري في هذه المؤسسة العملاقة والتي انشئت من العدم لقد كان له الفضل في التدريب والتخطيط والاشراف مع زملائه حتى تكون هذه الشرطة هي السياج الحامي لحقوق المواطن الفلسطيني ، والمدافعة عنه وحماية ممتلكاته عمل بكل جد واخلاص من اجل ان تبقى هذه المؤسسة هي المظلة التي يستظل بها كل مواطن فلسطيني .

ولد اللواء الركن المقاعد / زياد سليمان خليل عريف المكنى بـ ” أبو هيثم ” بمدينة غزه 11-2- 1944م ونشأ في كنف أسرة فلسطينية متواضعة لاجئة مناضلة محافظة على تقاليد المجتمع الفلسطيني وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف, متزوج وأب وله من الأبناء/ هيثم- ماجد- خليل- ومن البنات أربعة وعائلته الفاضلة تتكون من الوالدين وهم في ذمة الله وله من الاخوة تسعة بما فيهم المرحوم “أبو هيثم” وله إخوة اثنين أيضاً في ذمة الله من التسعة أفراد وقد تلقى تعليمه الدراسي الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الغوث اللاجئين الفلسـطينيين (أونروا) وأنهى دراسته الثانوية في غزة وواصل تعليمه الدراسي حتى نال شهادة الليسانس في الحقوق – جامعة عين شمس + دبلوم شرطة – كلية الشرطة عام 1967جمهورية مصر العربية وحاصل على دبلوم في الدراسات الفلسطينية كما وعمل في ادارة الحاكم العام لقطاع غزة/ مصر حتى تم تكليفه بالنزول الى غزة نهاية العام 1993بعد توقيع اتفاقية اوسلو وإنشاء المكتب المتقدم للشرطة…

محطات مضيئة في حياة اللواء الركن / زياد سليمان عريف ” أبو هيثم ”

بتكليف من الشهيد القائد أبو عمار كان أول من دخل إلى أرض الوطن بتاريخ 23-11-1993م مع زملاء له من الضباط المتخصصين وذلك لإعداد الدراسات الخاصة بالشرطة بعد توقيع اتفاق السلام , حيث باشر مع اللواء غازي الجبالي والرواد الاوائل من الشرطة بتأسيس وتكوين الشرطة الفلسطينية ,حيث حصل على العديد من الدورات التدريبية وهي على النحو التالي:-

– الدورة الحتمية الأولى- معهد تدريب ضباط الشرطة – القاهرة

– الدورة التخصصية للبحث الجنائي ” ” ” ” – ”

– دورة أعمال مكافحة المخدرات – المعهد القومي للبحوث بالقاهرة

– التدريب على أعمال مصلحة تحقيق الشخصية – القاهرة .

– التدريب على أعمال الشرطة والجوازات بوازرة الداخلية المصرية – لمدة عام .

– دورة العمليات الخاصة وحفظ النظام – هولندا – 1995

– التدريب على إدارة غرف العمليات – المملكة المتحدة 1998

ثالثا :- الوظائف السابقة خلال فترة الخدمة .

– مدير دائرة الأمن بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة – بالقاهرة

– مدير دائرة الجوازات والجنسية بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة

– مدير عام شرطة محافظة غزة – عام 1995 – 1994.

– مدير عام شرطة محافظة نابلس – عام 1996.

– مدير عام شرطة محافظة رام الله والبيرة -عام 1997.

– مساعد مدير عام الشرطة لمحافظات الشمال – 1997 -2000 .

– مساعد مدير عام الشرطة ومدير إدارة مكافحة المخدرات-2001

– مساعد مدير الشرطة للتدريب – 2002 .

– مدير عام الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية – 2003.

– نائب قائد الشرطة للتدريب + مدير عام الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية الفلسطينية – 2004 – 2005 .

– مستشار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية – 2006

رابعا :- أعمال أخرى .

– الإشراف على غرفة عمليات الانتخابات الفلسطينية 1996 .

– تمثيل الشرطة الفلسطينية في اجتماعات اللجان الأمنية المشتركة

– عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الفلسطيني.

– تمثيل الشرطة الفلسطينية في مؤتمرات وزراء الداخلية العرب.

– تمثيل الشرطة الفلسطينية في مؤتمرات مدراء التدريب العرب .

– تمثيل الشرطة الفلسطينية في مؤتمرات الشرطة ، وزيارات للشرطة ، بعدد من الدول العربية والأوربية .

– إلقاء محاضرات عن الشرطة الفلسطينية في دورات خاصة بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

– إعداد مهام واختصاصات الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية الفلسطينية والتوصيف الوظيفي لها – عام 2003.

– ورقة عمل – الرؤية الأمنية للمائة يوم الأولى لوزارة الداخلية الفلسطينية – حكومة الوحدة الوطنية – ابريل 2007 .

– إعداد الخطة التدريبية لوزارة الداخلية الفلسطينية 2003 .

– إعداد الخطة الأمنية لوزارة الداخلية الفلسطينية – 2007 .

خامسا :- كتب وأبحاث دراسية .

– تنظيم إدارة الشرطة .

– طرق البحث والتصدي لظاهرة المخدرات بفلسطين .

– إدارة العمليات بالشرطة الفلسطينية .

– التجمهر وفض الشغب ” التدخل وحفظ النظام ” .

– قوانين الشرطة فى فلسطين- دراسة نقدية- الهيئة المستقلة لحقوق المواطن- بالاشتراك مع مجموعة من أساتذة القانون .

– الخطة التدريبية والتعليمية لقوات التدخل وحفظ النظام .” دورة خاصة تنشيطية ” عام 2005.

– إستراتيجية التدريب وتطبيقاته العملية في الأجهزة الأمنية.

– أحيل المناضل القائد اللواء الركن / زياد سليمان عريف (أبو هيثم) إلى التقاعد في 15-7 – 2005 م

– وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-2-2014م اثر مرض عضال الم به,حيث عانى من هذا المرض اللعين والذي اقعده طيلة الفترة الماضية وتم تشيع جثمانه الطاهر من مقبرة الشيخ رضوان وذلك بعد صلاة العصر عن عمر يناهز 70 عاماً قضى جلّها في طاعة الله وخدمة الوطن والقضية…

رحم الله القائد اللواء الركن / زياد سليمان عريف (أبو هيثم) وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً