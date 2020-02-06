ذو النورين(1)

الدكتور صالح الورداني

عرضنا فيما سبق في مقالة بنات النبي (ص) للروايات الخاصة ببنات النبي ، وتبين لنا من خلالها عدم ثبوت نسبتهن له، وأن فاطمة هى الابنة الوحيدة للنبي..

وهذه النتيجة تؤدي إلى إبطال فكرة ذو النورين التي ربطها الرواة بعثمان..

وهو ما سوف نستعرضه هنا ..

جاء في فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني باب مناقب عثمان وفي عمدة القاري:

هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ يَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ فِي عَبْدِ مَنَافٍ..

وَقَدِ اشْتُهِرَ أَنَّ لَقَبَهُ ذُو النُّورَيْنِ..

وَقيل للمهلب بن أبي صفرَة: لم قيل لعُثْمَان ذُو النورين..؟

قَالَ: لِأَنَّهُ لم نعلم أحداً أسبل سترا على ابْنَتي نَبِي غَيره..

وروى خَيْثَمَة فِي الْفَضَائِل وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد من حَدِيث عَليّ: أَنه ذكر عُثْمَان، فَقَالَ: ذَاك امْرأ يدعى فِي السَّمَاء ذُو النورين..

وجاء في كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:

ويقال لعثمان ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله ..

إحداهما بعد الأخرى، قالوا: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره..

وجاء في مجمع الزوائد للهيثمى :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ مَا عَلَيْهَا وَرَقَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ الْفَارُوقُ، وَعُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ..

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ..

وجاء في تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان لأبي الفضل المقدسي ابن القيسراني:

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ أَوْ قَالَ وَرَقَةٌ إِلا عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عُمَرُ الْفَارُوقُ، عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ..

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ..

وقال عَلِيٌّ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ..

وجاء في الموضوعات لإبن الجوزي بَاب فِي فَضَائِل الثَّلَاثَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان:

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلا مَكْتُوبٌ عَلَى وَرَقَةٍ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عُمَرُ الْفَارُوقُ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ..

وقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: هَذَا بَاطِل مَوْضُوع وَعلي بن جميل كَانَ يضع الحَدِيث لَا تحل الرِّوَايَة عَنْهُ بِحَال..

وجاء في كتاب اللآلىء المصنوعة فِي الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة كتاب المناقب:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَبْد الرَّحْمَن بْن عَفَّان الصُّوفِي حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُجيب الصايغ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ رَسُول الله: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ عَلَى الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلا الله مُحَمَّد رَسُول الله أَبُو بكر الصّديق عمر الْفَارُوق وَعُثْمَان ذُو النُّورَيْنِ يُقْتَلُ مَظْلُومًا..

قالوا:أَبُو بَكْرٍ وَشَيْخُهُ كَذَّابَانِ..

وجاء في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة الفصل الأول والثالث:

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلا مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ الْفَارُوقُ وَعُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ..

وجاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني حديث رقم 5617و5618:

ليلة أسري بي رأيت على العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمرُ الفاروقُ، عثمانُ ذو النورين، يُقتَلُ مظلوما..

:لما عُرِج بي إلى السماء، دخلت جنَّة عدن، فوقعت في يدي تفاحة، فانفلقت عن حوراء مرضيَّة، كأنَّ أشفار عينيها مقاديمُ أجنحة النُّسور، فقلت: لمن أنت..؟

فقال: أنا للخليفة من بعدك المقتول عثمان بن عفَّان..

قال الألباني : كلاهما موضوع..