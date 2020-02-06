علاوي يعد المتظاهرين بوزارتين ويتعهد بتغيير مئات المسؤولين الحكوميين

وسط استمرار المواجهات بين من المتظاهرين العراقيين وميليشيا ‹القبعات الزرقاء› الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، استقبل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، العشرات من ممثلي المحتجين في المظاهرات والاعتصامات المطلبية التي تشهدها مناطق مختلفة في البلاد، وبشكل خاص بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر.

وأعلن علاوي عند ترشيحه في الأول من شباط / فبراير، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.

وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات: «عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات».

وتعهد علاوي بـ «إطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين»، وفقاً للهاشمي.

وذكر الهاشمي، أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاما في مختلف الوزارات.

كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أقصى في تشكيلة حكومته، التي يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من آذار/مارس، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

ووفقا للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته.

وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاح التي تعهد القيام بها.