قل الخليج العربي,وليس الفارسي يا سيد ليث الجزائري

قبل قليل ومن خلال متابعتي لاحد البرامج المسجلة عن قناة الفرات الفضائية,سمعت مقدم البرنامج,السيد ليث الجزائري يطلق على الخليج العربي,تسمية(الخليج الفارسي!)

ربما كان السيد الجزائري فارسي القومية,وهذامااعتقده,وانا,لااعرفه,لكن,مايهمني ومن خلال ماسمعته,دفعني الى كتابة هذا الاعتراض,فاقول:-انا اعتقد,أنه ليس من حقه ان يزورالحقائق,ومن خلال محطة تلفزةعراقية(عربية),وكلامي هذا ليس وراءه اي تعصب,بل هوانعكاس للحقائق,والتي هي بدون اي نقاش تؤكد واقعيا ان الخليج ,عربيا وليس فارسيا,وحتى ليس ايرانيا

وذلك لان سبعة دول,تشاطئه,هم العراق,والكويت والبحرين,وقطر,والامارات العربية المتحدة والمملكة السعودية,وكذلك ايران,اي ستة دول عربية وواحدة فقط ايرانية,وحتى الضفاف الايرانية التي تطل على الخليج هي في معظمها مكونة من مواني ومدن عربية,وليست فارسية,كما ان ايران ليست كلها فارسية,بل ان نسبة الفرس تقارب ثلث,مجموع سكان ايران,والباقي ينحدرون من قوميات ,كردية واذارية وعربية وبلوشية ,الخ,اذن لماذا يسمى( الخليج الفارسي)

اذن,كان على السيد الجزائري ان يراجع,معلوماته قبل ان يتوفه ,بتلك العبارة,والتي تؤكد ان بيننا الكثيرون من الامعات والاتباع والذي لايحترمون امتهم,ولاحتى ذواتهم

مازن الشيخ