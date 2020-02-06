كتلة برلمانية: علاوي لن يعيد تدوير أية شخصية تولت منصباً بالحكومة السابقة

قال رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يعيد تدوير أية وزير أو شخصية تولت منصباً تنفيذياً بالحكومة السابقة، معتبراً أن “الصفقات والمصالح الخاصة أصبحت من الماضي”.

وذكر الخالدي أن “رئيس الوزراء المكلف، وعد الجماهير بأن يدعم مطالبهم بالتغيير والاصلاح، وأنه لن يكون أداة بيد الأحزاب أو القوى السياسية، بل مدافعاً عن حقوق الشعب العراقي ومصالحهم فقط”، مشيراً إلى أن “الشعب العراقي خرج إلى ساحات التظاهر للمطالبة بالتغيير وهذا المطلب هو الهدف الذي نصبو اليه في دعم رئيس الوزراء المكلف بخطوات تشكيل الحكومة”.

وأضاف الخالدي، أن “علاوي وعد في السر والعلن على حد سواء، بأن لا يقبل بأية ضغوط أو محاولات لفرض أسماء على تشكيلته الحكومية وأنه سيعود إلى الجماهير بحال حصل هذا الأمر”، مشدداً على أن “المصارحة والمصالحة والشفافية مع الشارع هو السمة الأبرز للمرحلة المقبلة وأي صفقات أو مصالح خاصة على حساب المصالح العليا للوطن والمواطن أصبحت من الماضي ولن تعود مرة أخرى مهما كان حجم الضغوط الداخلية والخارجية”.

وتابع الخالدي، أن “الكابينة الحكومية الجديدة ستكون من الكفاءات والخبرات العراقية المستقلة، والتي تزخر بها جميع المكونات واطياف الشعب العراقي، بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو الكتلية الضيقة، ودون تدوير أية شخصيات أو وجوه سابقة”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت النائبة عالية نصيف أبدت، اليوم الثلاثاء، أسفها بسبب منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي “وعوداً لبعض القوى السياسية بالإبقاء على وزرائهم المعروفين بفسادهم وتعهد بتجديد ولايتهم”.