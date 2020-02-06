كردستان تفقد 800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان، الاربعاء، ان حريقا اندلع بجزء من محطة “كورمور” الغازية في قضاء جمجمال في السليمانية مما تسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد احمد بتصريحات صحفية ان “الحريق الذي نشب ليلة امس تسبب بإيقاف جزء من المحطة عن العمل الامر الذي ادى الى فقدان 800 ميغاواط من الطاقة الانتاجية للكهرباء”.

واضاف انه “تمت السيطرة على الحريق، والوضع مسيطر عليه في المحطة”، متوقعا “عودة انتاج الطاقة الكهربائية في المحطة الى طبيعته خلال اليوم الاربعاء”.