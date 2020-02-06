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لاصحة لتوقيع خفاجة على البيان العشائري التحذيري لسماحة السيد مقتدى الصدر .

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ننفي علاقتنا بما نشر مؤخرا من بيان باسم عشائر ذي قار بعنوان (تحذير وانذار الى السيد مقتدى الصدر وعشيرته في النجف وبيت ال الصدر جميعآ ).

ونود أن ننوه وكما ذكرنا سابقا بأن أمير قبيلة خفاجة الحاج الشيخ عامر غني صكبان يكني كل الاحترام والتقدير لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر وما يبذله من جهود لتحقيق الاصلاح .

وايضا يتقيد بتوجيهات المرجعية الدينية العليا وآرائها السديدة في المسائل الدينية والقضايا السياسية .

ولذا نهيب بالوسائل الاعلامية ورواد التواصل الاجتماعي الحذر الشديد والتأني والدقة في الأخبار والتأكد من المصادر الرئيسية قبل نشر الخبر .

والله من وراء القصد.

الباحث والكاتب

مجاهد منعثر منشد

الناطق الرسمي باسم أمير قبيلة خفاجة

5|2|2020

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