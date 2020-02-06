تحية الى من يساند الشبيبة العراقية التي تستباح دمائها في الساحات

والعالم صامت ينظر من بعيد

لبـَيـكَ يـا عراق

ميسون نعيم الرومي

دمكم جره نهران .. بيدين الاوغاد

گلبي عليكم وَجّ .. هالصاير ارماد

***

لا يستحي اوليخاف .. يفرح ابدمنه

اينفذ أمر (إيـران) .. يكـتل ولدنـَه

***

يالتكـتل الشــبان .. والتـدّعي الديـن

ايصيبك مرض مَيطيب .. وابجاه الحسين

***

تذبح بالشباب اشلون؟ واعمامه عَ الراس

حرگة گلب كل أم .. أمضـَه من الفاس

***

كشـَّـر انيابه اليوم .. بايع امخـَلـّص

يأتمر بامر (ايران) .. ضنيته مخلص

***

گاعد (ابقم) اهناك .. واتصدر الموت!

دم الشباب ايصيح .. ماتسمع الصوت؟

***

لا تطغه باجر موت .. ما تنفع افـلوس

لا تنفعك (ايران) .. لا اعمامه ع الروس

***

خاف الله والعباس .. (يالتكتل) اوهيد

ايـشَـوّر تـراه الدّم .. والقـَمـِع مـَيفـيد

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اتگامدت كلهه اعليك .. يعراقي فدوه

ريت النفط ما چان .. بالينه بلوه

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شعـْبك يصيح اليوم .. لبـَيـّـكَ يـعـْراق

ايسقــّط حكومه اذناب .. والمجرم العاق

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5 / شباط / 2020

ســــــــــــــــــتوكهولم