مؤشر عالمي: مرتبة واحدة تفصل الجواز العراقي عن القاع

حل العراق في ذيل قائمة التصنيف العالمي الخاص بقوة جواز السفر، بـ 28 بلداً فقط يمكن للعراقيين السفر إليها دون تأشيرة دخول، وفق مؤشر (هنلي The Henley Passport Index) لعام 2020.

وبحسب المؤشر فقد إحتل جواز السفر الياباني قائمة أقوى الجوازات لعام 2020، حيث يسمح لحامله زيارة 191 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وحل جواز سفر سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث يسمح لحامله زيارة 190 دولة، متقدماً على جواز كوريا الجنوبية بفارق بلد واحد، ليحتل الجواز الكوري المركز الثالث بـ 189 دولة. وتقاسم جواز السفر الألماني المرتبة الثالثة مع الكوري الجنوبي بنفس عدد البلدان، ليتقاسم كل من الإيطالي والفنلندي المرتبة الرابعة، بعدد الدول، والتي وصلت لـ 188 دولة. أما عربياً فقد تصدر جواز السفر الإماراتي قائمة الجوازات العربية وحل في المرتبة الـ 18، حيث يسمح لحامله بزيارة 171 دولة دون تأشيرة.

فيما احتل جواز السفر الكويتي المرتبة 57، حيث يقدم لحامله إمكانية زيارة 95 دولة دون الحصول على تأشيرة، وحل خلفه في المرتبة 58 جواز السفر القطري في المرتبة 58، بعدد دول يصل لـ 93 دولة.

وشهد التصنيف تواجد جواز السفر السعودي في المرتبة الـ 66 بعدد دول وصل لـ 77 دولة، فيما إحتل جواز السفر المصري المرتبة الـ 93 في الترتيب، بعدد دول وصل لـ 49 دولة.

وتذيل قائمة الترتيب جواز السفر السوري الذي حل في المرتبة الـ 105، بعدد دول وصل لـ 29 دولة، وحل جواز السفر العراقي في المرتبة 106 بعدد دول وصل لـ 28 دولة.

وإختتم القائمة كأضعف جواز سفر لعام 2020، جواز السفر الأفغاني في المرتبة الـ 107 حيث يسمح لحامله بزيارة 26 دولة فقط.

ومؤشر جواز سفر “هينلي”، هو الترتيب الأصلي لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة. يعتمد التصنيف على بيانات حصرية من الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) ، التي تحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها دقة لمعلومات السفر ، ويتم تعزيزها من خلال البحث المستمر من قبل إدارة أبحاث هينلي وشركاه.