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مسرور بارزاني : ندعم حكومة تلتزم بالدستور وتحترم الاتفاقات الاخيرة بين اربيل وبغداد

مسرور بارزاني : ندعم حكومة تلتزم بالدستور وتحترم الاتفاقات الاخيرة بين اربيل وبغداد

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس 6 فبراير/ شباط ، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبيرت.

اللقاء سلط الضوء على آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة عموماً، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وشدد بارزاني ، بحسب بيان رسمي  ، على ضرورة تهدئة الأوضاع واستتباب الأمن في العراق، قائلاً : ” ندعم حكومة تلتزم بتنفيذ الدستور وتحترم الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الحكومة الاتحادية في الفترة الأخيرة لحسم المشاكل العالقة”.

وعبّر السفير الفرنسي عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، ودعم الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مجابهة الإرهاب ولاسيما تهديدات تنظيم داعش.

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