منظمة حقوقية: كافة الأطراف تمنع الكورد من العودة إلى عفرين وحلب

أكدت منظمة حقوقية سورية، الأربعاء، أن القوات التركية وميليشياتها، إلى جانب قوات النظام السوري والوحدات الكوردية، تمنع المواطنين الكورد من العودة إلى منازلهم سواء في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، أم في مدينة حلب.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «القوات التركية وميليشياتها تطلق القذائف الصاروخية والمدفعية على القرى والبلدات الكوردية الخارجة عن سيطرتها في ناحية شيراوا ومناطق الشهباء التي يتواجد فيها الكورد المهجرين والمحتجزين قسراً».

وأضافت أن «القوات التركية وميليشياتها والوحدات الكوردية والنظام السوري لا يسمحون لهؤلاء المهجرين بالعودة إلى عفرين أو إلى مدينة حلب باعتبار أن أغلبهم يملكون المنازل والمحلات التجارية فيها».

وقالت المنظمة، إن «الجيش التركي اتخذ خلال الأسبوع المنصرم قراراً ينهي بموجبه مهام الوالي التركي وعيّن رئيس النيابة العامة القاضي محمد زيدان عوضاً عنه للقيام بمهام الوالي وإجراء التغييرات اللاحقة بموجب التوصيات المقدمة له في مختلف المجالات ومحاولة الضغط على المؤسسات والدوائر الخاصة بالكورد وفرض الشروط التعجيزية عليه بغية إغلاقها أوالحد من نشاطاتها».

وذكرت أن «مديرية الوقف الديني التركي تحاول تأجير المستوطنين المحلات التجارية المغلقة التابعة للشؤون الدينية ومراكزها، والعائدة ملكيتها للمواطنين الكورد المتواجدين في مدينة عفرين أو في النواحي التابعة لها، وحرمان أصحابها من ممارسة أعمالهم التجارية بشتى الوسائل كالسرقة والسطو المسلح والابتزاز المالي وفرض الضرائب والأتاوة عليهم».

كما أشارت المنظمة إلى أن «القوات التركية وميليشياتها تقوم بالضغط على أهالي منطقة عفرين بغية إجبارهم على الرحيل وترك ممتلكاتهم للمستوطنين، مستخدمين شتى الأساليب اللاإنسانية كالتمييز العنصري الشوفيني وارتكاب الجرائم».