من ينتظر السيستاني كالمدمن الذي ينتظر جرعة الأفيون

محسن السراج

إرجع الى تأريخ السيستاني رجل دين كبير السن ماذا تنتظرون منه ؟ ماهي نظريته العلمية ؟ وأنت أيها الثائر بلا نظرية علمية لايمكن أن تعمل ثورة , لهذا علينا أن نحلل كل شيء بالتفصيل ونتعلم من خبرات الثورات السابقة , سيستاني لايعرف عن الثورة الصينية أو الروسية أو الفيتنامية , كيف يعطي لكم حلا ً هل هو جيفارا , لينين , مفكر وقائد من قواد الثورة الفرنسية , هل يؤمن بالإشتراكية كحلم للبشرية والملكية العامة للشعب , هل يؤمن بمساواة المرأة مع الرجل ,هل يؤمن بحقوق الطفل ؟ هل هو طبيب جيد ليعطي دواء للثورة , ماهو ماضيه ؟ هو مثل خميني يغتصب العقل ويكرس اللامساواة من القمة الى القاع , كثير من قوانين ايران هي نسخة من القرآن والثروة تتكون من العمل والنص القرآني وهم يعتقدون بالرزق من الله , القوانين تأتي من القران , ماذا في القرآن بشأن الشباب في القرن الواحد والعشرين , هو مثل ديناصور متحجر كبير ماذا تتوقع منه ؟ العلاقة مع الطبيعة , يعتقدون أن الكون خلق من أجل الإنسان ويعمل أي شيء بالطبيعة والحيوانات بما فيها طقس الذبح السنوي في الحج , هل إنتقد تورط أميركا في فيتنام , هل انتقد صدام ؟ لم يناضل تأريخيا ً ضد اللامساواة ,ضد الاستغلال , حرية العمال والمرأة وحرية الفلاحين عن الإقطاع , حقوق الاطفال , هل تحدث ضد الامبريالية والكولونيالية , هل تعلم عن الحركات الانسانية في العالم , لماذا تقولون سيستاني تاج رأس ؟ ماهو موقفه من الفن والعلم والموسيقا والغناء والنحت والزواج بالصغيرات والمرتد ؟ حتى بابا روما قال : إن قصة آدم وحواء لاتتطابق مع نظرية التطور الدارويني وحتى الجنة والنارهي وهم والله حب لايضع أحد في النار ,هم طوروا أنفسهم , أفكار سيستاني بشأن هذه المواضيع هي مثل مستنقع وقد يكون أنسان بسيط لكن هذه الافكار سامة وخطيرة على أي فرد وعلى أي مجتمع انساني , المؤكد من له صلة قرابة عائلية وابنه هم مستفيدون منه ماليا ً ,خداع كهنة المعبد وجباية الأموال من العامة , راجع فتاوى السيستاني بشأن الأمور التي ذكرتها مثل نصوص عقد الزواج على الرضيعة, كارثة ويمكن وضع أفكاره في المتحف , ماذا نريد ؟ 1_ السكن وفق الرأسمال والتأجير , 2_ الدفع بالتقسيط 3_ الشعب والحكومة التي بإسم الناس وتمثلهم تعمل سكن من الضرائب وثروة الشعب وتعطيها لهم بحسب الحاجة هذا الحل الأشتراكي الشعبي بحسب عدد أفراد عائلتك , المصانع هي ملكية عامة للشعب والملكية الخاصة تصبح عامة والا لايمكن حتى أن تشرب الماء الا بثمن والكهرباء أسعارها غالية والشعب صاحب القرار جماعيا ً والممثل البرلماني إذا لم يستجب يتم ايقافه ولايتم امهاله 4 سنين , الدستور خطأ , لايوجد ضمان لمدة طويلة إنما يعزل مباشرة , الدولة إذا لم تضمن وظائف لابد من دخل لكل عاطل عن العمل , المرأة تكون لها فرصة مكافئة للرجل في المصنع والسياسة , في كل حي مركز لرعاية الأطفال حتى الأم يكون لديها وقت وأقل وقت للوظيفة المنزلية , الطبيعة يجب أن تعامل بإحترام , والنقل العام يعزز لأن السيارات الصغيرة تعمل تلوث للبيئة وتؤذي الجميع صحيا ً , ولاتتركز الخدمات والثروة في المركز إنما في الأطراف وليس الإهمال والنسيان , التعادل بين القرية والمدينة, الثقافة أو آخر معطيات العلم والتطور , الدين لايدرس في المدارس كلها الا بعد 18 عام , يمكنك أن تطلع على جميع الأديان أو اللاأديان أنت حر والتعبير الحر , ومكتبة عامة في كل مكان , الأطفال ليس لديهم دين , وايران يجب أن لا تتدخل في العراق والعراق بلد مفتوح لكل البشر وكل الصحفيين يحملون كاميراتهم لنقل مايحصل في الميادين والانتخابات لامشكلة مع الاميركيين أو الأوروبيين أو الافريقيين وكل البشر , أي شخص يريد التحكم بنا ويربطنا بسلطة نوقفه ليس مهما ً سعوديا ً أو أميركيا أو ايرانيا ً , الحرية لاتغير سيد بسيد , الحرية توفير كل الضروريات للشعب , لاتعتمد على فرد يصبح قائد وربما يخون الحركة والثورة , الحركة الجماعية هي الأساس ونتطور ونشترك عبر الحوار المفتوح , إنتظار سيستاني هي سياسية عبثية , لانريد سياسة مخادعة لأنها لاتثق بالناس بل نريد سياسة واضحة وأمينة وحين تنتظرونه هي عملية قذرة ماذا يقدم لنا ؟ هل هو مشهور عبر نظرياته العلمية ,سياسته الأمينة , خبرته الثورية الانسانية , هو يجلب كل جمعة مزيدا ً من الوهم الى شعبنا والمزيد من الغباء , ثمة عنصرية ضد المرأة والمسيحي واليهودي والطوائف ومن يقول أميركا سوف تساعدنا لقد جلبتوهم عام 2003 وتذكروا ماذا فعلوا بنا ؟ هم أنفسهم يقولون خسرنا ولدينا ألاف الجنود يعانون من صدمة الحرب وأميركا هي أكبر راسمالية والاقتصاد يتوهمون أنه كل شيء وهناك جانب آخر الانسانية وتطور الفن والموسيقا والصداقة والحب وعقل يتطور بأبعاد متعددة وليس صندوق أقتصادي مغلق والله تجريدي مثل بلبل رسموه وقدسوا ظله إنما نظرية وتطبيق وتحليل للدين عبر العلم , لاتضعوا هالة حول سيستاني ولاأي فقيه وهم لديهم إمتياز طبقي وعرقي وعائلي ووراثي وأبناء المرجع يتلاعبون بالاموال بإسمه عبر الابتزاز والغش يتم خداع الناس بالجهل المقدس وامتصاص أموال الناس واستعبادها وجني خلاصة أتعابها وهي تكابد الجوع والفقر ومن مصاهرة المرجع أو صهره أو و لده يقفز الواحد ويجني الأموال الطائلة