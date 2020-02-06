موقف موحد من الكتل الكوردستانية حيال تشكيل حكومة علاوي

’’تأكيد على حقوق الشعب الكوردي وتنفيذ الاتفاق الأخير مع حكومة عبد المهدي’’ …

أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن كافة الكتل الكوردستانية على موقف موحد حيال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقال د. آرام بالتي : «بدأ محمد توفيق علاوي، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لقاءاته مع كافة الأحزاب والأطراف السياسية وكتل البرلمان العراقي بهدف تشكيل حكومته، كذلك بدأ الحوار مع القيادة السياسية في إقليم كوردستان والكتل الكوردستانية في بغداد».

د. آرام بالتي

وأضاف «حتى الآن، الكتل الكوردستانية في بغداد على موقف واحد ورأي واحد حيال التأكيد على حقوق الشعب الكوردي وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أربيل وبغداد (مع حكومة عبد المهدي)، والمتعلق بالاستحقاقات المالية للإقليم وتثبيتها في الموازنة العامة للعراق، ومسألة (المتنازع عليها)، والبيشمركة وباقي بنود الاتفاق».

أردف المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني قائلاً: «إننا ملتزمون بالمشاركة في الحكومة الجديدة بموجب الدستور، وحتى الآن ليس من الواضح فيما إن كان الوزراء الكورد الحاليون سيستمرون في الكابينة الجديدة أم سيتم ترشيح أسماء جديدة».