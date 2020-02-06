نائبة: العراق يعيش في منزلق خطير ومهمة علاوي محدودة

رأت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، أن مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستكون “محدودة”، مشيرةً إلى أن علاوي سيدير مرحلة انتقالية لنقل البلد من حالة إلى أخرى أكثر استقراراً لأن العراق يعيش في “منزلق خطير”.

وقالت جودت إن “محمد علاوي قالها في الإعلام بكل وضوح بأنه لو كان طامحاً بالمنصب، لوافق على الشروط والإملاءات التي فُرضت عليه منذ فترة وكان التكليف حصل منذ ذلك الوقت، لكنه لم يرض بأية ضغوط كي لا يتكرر مشهد الحكومة الحالية وحينها لم يتغير شيء وتكررت نفس المعادلة”، مبينة أن “علاوي سعى بقوة أن يكون مع المتظاهرين وأن يحصل الحقوق الكاملة للشعب العراقي وأن يحد من تأثيرات الكتل السياسية”.

وأضافت جودت، أن “مهمة علاوي هي مهمة محدودة، وهي مرحلة انتقالية لنقل البلد من حالة إلى حالة أخرى أكثر استقراراً لأن العراق يعيش في منزلق خطير ولا نعلم ما الذي سيحصل بحال الإصرار من كل طرف على ما يريد”، لافتة إلى أن “التحديات كبيرة وخطر الإرهاب يدأ يعود بالتالي فان الحكمة والمنطق استوجبت من الجميع التوحد والوقوف بقوة للوصول إلى تجاوز المرحلة بالشكل الذي ينقذ العراق”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.