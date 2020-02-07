التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الحالي

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.

وقالت الوزارة في بيان انه “كان من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية/ الدور الاول للصفوف غير المنتهية/ المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاحد الموافق العاشر من ايار المقبل، لغاية يوم الاحد الموافق الـ17 من الشهر ذاته”، مبينا ان “السبت يحسب ضمن ايام الامتحانات”.

واضاف “اما الامتحانات التحريرية للمرحلة المتوسطة والاعدادية فمن المقرر ان تبدأ يوم الاثنين الموافق الاول من حزيران المقبل ولغاية يوم الخميس الـ11 من الشهر ذاته، على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات”.

وتابع ان “الامتحانات الشفهية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ستكون قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية”.

وفيما يتعلق بالامتحانات العامة الوزارية (البكالوريا) فان “موعد امتحانات (الصف السادس الابتدائي) ستكون يوم الاثنين الموافق الاول من حزيران المقبل، فيما ستبدا المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط) يوم الاثنين الـ15 من حزيران المقبل والمرحلة الاعدادية (الصف السادس العلمي “الاحيائي والتطبيقي” و “الادبي والمهني” يوم الاحد الخامس من تموز، وذلك وفق جدول سيتم الاعلان عنه في حينها”.