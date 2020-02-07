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الداخلية تعلن اعتقال عصابة للقتل والسطو المسلح شرقي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال عصابة مكونة من خمسة أشخاص تقوم بعمليات قتل والسطو المسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن “مفارز مكتب بغداد الجديدة التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين شرقي العاصمة بغداد”.

وأضافت الوزارة، أن “بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا بعدة عمليات القتل العمد والسطو المسلح على عدد من الدور السكنية لغرض السرقة، حيث تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع)”.

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