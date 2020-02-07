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الكشف عن هوية اللاعب الذي تشاجر مع ميسي في مران برشلونة

شهد مران برشلونة منذ عدة أيام شجارًا بين اثنين من نجوم الفريق الكبار ولم يتم الكشف عن هويتهما في ظل الأحداث الساخنة التي يعيشها النادي الكتالوني حاليًا

إيهاب الجنيدي
إيهاب الجنيدي
في واقعة مؤسفة، شهد مران الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، قبل عدة أيام شجارًا بين اثنين من نجوم الفريق الكبار، ولم يتم الكشف عن هوية اللاعبين اللذين دخلا في الشجار للحفاظ على استقرار الفريق، وعدم تشتيت اللاعبين قبل المباريات المقبلة المهمة التي تنتظر الفريق.

وينافس برشلونة هذا الموسم على ثلاث جبهات، في الدوري الإسباني الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا على الصعيد المحلي، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، قارياً، حيث وصل الفريق لدور الستة عشر، وتنتظره مباراة قوية أمام نابولي الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس عن هوية اللاعبين اللذين تشاجرا في مران برشلونة، في مفاجأة كبيرة للكثيرين.

وقالت صحيفة «الباييس» الإسبانية الشهيرة إن المشادة كانت بين قائد الفريق الموهوب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحائط الصد القوي الحارس الألماني العملاق مارك أندريه تير شتيجن.

تفاصيل ما حدث في مران برشلونة بين ميسي وتير شتيجن

ويعيش نادي برشلونة حالة من الجدل خلال الفترة الحالية، بعدما تمت إقالة المدرب إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين بدلا منه، وبعدها فقد الفريق الفريق صدارة الدوري الإسباني لغريمه التقليدي ريال مدريد بعد هزيمته أمام فالنسيا، بالإضافة لفشل إدارة النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية في استقطاب بديل للمهاجم لويس سواريز الذي يغيب لمدة أربعة أشهر للإصابة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن نشبت مشادة كلامية آخرى بين ليونيل ميسي، والمدير الرياضي للنادي، النجم الفرنسي السابق، إريك أبيدال.

مران فريق برشلونة

مران فريق برشلونة

وشهدت جلسة المران الصباحي للفريق الكتالوني يوم الثلاثاء الماضي، اشتباك بين اثنين من اللاعبين الكبار في البلوجرانا، ووفقا لما علمته «آس»، عقب اقتراب نهاية مران برشلونة خلال تقسيمة بين لاعبي الفريق، حدث اشتباك بين اثنين من اللاعبين الكبار وارتفع صوتهما، وقام زملاؤهما بتهدئة الوضع حتى لا تتفاقم الأمور بين العنصرين المهمين في الفريق.

وكشفت صحيفة «الباييس» الإسبانية أن هذه المشاجرة تمت بين ليونيل ميسي والحارس تير شتيجن، في خلاف بينهما على أحدى الكرات عقب الهزيمة أمام فالنسيا في ملعب «الميستايا» بثنائية نظيفة، وهى الخسارة التي أفقدت برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لصالح الفريق الملكي.كانت الأزمة بين ميسي والمدير الرياضي للنادي أبيدال، قد اشتعلت عقب تصريحات من الآخير حول أن عدد كبير من لاعبي الفريق، لم يكونوا يعملون مع المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، بشكل جيد وكما ينبغي، وهو ما رفضه ميسي، وطالبه بالكشف عن هؤلاء اللاعبين الذين يتحدث عنهم.

وفي كل الأحوال، قررت إدارة برشلونة الأربعاء، الإبقاء على أبيدال في منصبه، كما تم عقد جلسة بين ميسي وأبيدال لتصفية الأجواء بينهما.

ميسي وتير شتيجن

ميسي وتير شتيجن
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