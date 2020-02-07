رغم التضحيات لكن السيد الصدر وتياره قد هزموا الخونة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

المهم رغم وقوع تضحيات لكن مشروع الشياطين قد فشل كان هدفهم اغتيال سيد مقتدى الصدر بإيقاع صراع شيعي شيعي لكن إخزاهم الله وانكشفت خطتهم وها هو سيد مقتدى الصدر وأنصاره يجرعونهم كأس المرارة والذل والخزي،

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.

دمائنا غالية لكن الخطر يهددنا جميعا فلا مناص الا بالتصدي للجوكرية، سميت الشبهة شبهة حسب وصف الإمام جعفر الصادق ع للشبهة لشبهها من الحق، لذلك على جميع الإخوة المؤمنين الانتباه لذلك اعرف الحق تعرف اهله، الإمام علي ع قال الحق ابلج والباطل لج لج، الباطل مدعوم دوليا وتمويل ملياري والحق محارب ومعظم أتباعه فقراء وحفات، الباطل لديه جيوش تضم فيالق من الإعلاميين والدجالين و المرتزقة والحق يناصره افراد والمستر مارك يلاحقهم في غلق حساباتهم وبدون أن يعلمهم عن سبب ذلك، بكل الاحوال الايام القادمة سوف يتم هزيمة عصابات الجوكر وتتكشف الحقائق، إخزاهم الله وبانت طرقهم القذرة في دعم الرذيلة على حساب الفضيلة ودعم الموبقات على حساب القيم، شابة اضطرت تنشر مقطع فيديو لتكشف حالات الفساد والعلاقات المشبوهة ومقاطع فيديو أظهرت القناني الفارغة للخمر لمن يرفعون شعار نريد وطن، نريد وطن ولابسه عصابة نسائية جنوبية وهي اصلا غير محجبة وتقيم في السويد وتحتسي أنواع المشروبات، تريد وطن وتقول الشرطي تحارش بي وهي تبكي وتقول انا محجبه مثل اخته وهي بعثية غير محجبة من زبونات قناة الشرقية، رغم ان الشرف لايقاس على الحجاب، صابرين الجنابي تريد وطن وهي تصرخ تعرضت للاغتصاب وهي تتلوى من الألم هههههههه ورحم الله جارتنا ……… شاهدنا زمال مارس الجنس مع مطية وتأثرنا على الحيوانة لان جهاز التناسلي للمطي طوله متر ونصف، قالت لنا بالهجة الجنوبية (يده) لاتتأثرون تره جدا مرتاحة هههههه نحن كنا صغار اعمارنا ٧ سنوات بوقتها ههههههه الله اكبر ابتلانا الله في اعداء شركاء بالوطن ساقطين بكل المعاني لايتحرجون من فعل المنكرات والموبقات، لكن املنا بالله وبصمود الخيرين والشرفاء، بالاخير الحق ينتصر ونسأل الله الرحمة لشهدائنا والتوبة لكل المغرر بهم من البسطاء، صابرين الجنابي اصلا تم استئجارها لعمل المسرحية واتذكر مقطع الفيديو ظهرت صابرين وهي تتلوى من اﻷلم يابا شنو السبب والله جندي صفوي اغتصبني، هو قابل صاروخ سكود هههههههه، امس احداث النجف شاهدنا صراخ الجوكر اتباع عدنان الزرفي ومن تحالف معه والله قتلونا عشر شهداء، تعالوا اعطونا اسماء الشهداء؟ ولا اسم، تم نشر اسماء صور شهيدين فقط من انصار السيد مقتدى الصدر من كتائب القبعات الزرقاء، اليوم الجوكرية اغتالوا الشيخ حازم الحلفي في البصرة ايضا من اتباع التيار الصدري، سقط بالمظاهرات 300 شهيد من اتباع التيار الصدري والقوى الجوكرية يصرخون 700 سقط الف الفان……الخ يرقصون على جراحتنا رغم سقوط شهيد واحد هو خسارة لنا، الذي لايؤمن بالسيادة وفق ايدولوجياته عليه ان يخرس وينطم ولا يتحدث عن السيادة بالعراق، قرأنا كل النظريات الرأسمالية والليبرالية والشيوعية واليسارية بل انا شخصيا عضو في حزب يساري فنحن اذا كنا مانعرف اﻵن عرفنا، محاولة القاء التهم على اﻵخرين وانتم تؤمنون بعدم وجود سيادة ممكن تستغفلون عقول الناس فترة من الزمن لكن الحقائق باتت واضحة، انا لست مدافعا عن السيد مقتدى الصدر ولست من اتباعه لكن علينا انصاف الرجل ومايقوم به اﻵن هو عمل بطولي فقد كسر شوكة الجوكرية واسقطهم ووجه لهم ضربة قاضية، الذي تحالف مع سيد مقتدى الصدر وحصل على عدد من المقاعد عليه ان يعي بالانتخابات القادمة يرجع لمربع الصفر، رحم الله شهدائنا ورغم التخبطات والاخطاء لكن بفضل الله ومنه سوف نجتاز الازمة ومايصح إلا الصحيح والنصر آت لكن نحتاج صبر وصمود وتضحية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.