Posted on by

عصور السطوة!!

العرب يعيشون في ظل عصور السطوة , وليسوا في العصور الوسطى كما يظن الكثيرون ويكتبون ويحللون وينظرون.

العرب يعيشون في القرن الحادي والعشرين يكل معطياته وتطلعاته , ويتنعمون بإرادة السطوة الفاعلة فيهم , فهم المنهوبون المسلوبون المنشغلون ببعضهم لكي يتحقق أعظم إستحواذ على ثرواتهم وحقوقهم وما يمت بصلة إليهم.

فلكي تسطو على أية أمة , عليك أن توفر لها ما تتلهى به , لكي يخلو لك الدار وتفعل ما تشاء من الأعمال اللازمة للسطو الخلاق.

ومن أفضل آليات التلهي والإشغال التي تجعل عمليات السطو حرة وآمنة , هو الدين المسيس , ولهذا صارت الأمة عبارة عن مقاطعات كل واحدة بعهدة عمامة , ومحكومة بآلية خفية وجلية لتمرير ما يحقق السطو المريح.

فالمجتمع العربي في معظمه وخصوصا الذي يتوطن أرضا غنية بالثروات ومصادر الطاقة , عبارة عن رقعة تتوزع عليها الأرقام وتنشغل ببعضها وتتخلى عن وطنها وتنهمك بالمحق الذاتي والموضوعي.

ويأتي في مقدمة الآليات النافعة للسطو , الطائفية والمذهبية والتفاعلات السلبية بأنواعها ما بين أبناء المجتمع , ووفقا لذلك يتحقق الإستثمار بالقبلية والعشائرية والحسب والنسب , وتصنيف المجتمع إلى طبقات بعضها الخواص وأكثرها العوام , والخواص هو المؤهلون لتنفيذ مشاريع السطو المريح , لأن العوام ما هم إلا قطيع يتبع الخواص , الذين تعمموا ولصّقوا اللحى وطرروا جباههم ليتظاهروا بما ليس فيهم , لكنه يساهم بإمتلاء جيوبهم النهمة.

وعليه فأن ما هو قائم سيكون دائما لما يحققه من مكاسب ومعطيات تخدم مناهج ومشاريع السطو الذي ما عاد مسلحا , وإنما غانما وسالما لأن المفعول به صار أميرا وسيدا في القطيع الراتع , ويتوسل بالساطي ويتقرب إليه بالقرابين البشرية , لكي يتأمن سطوه ويضع في جيبه المهين بعض ما يريد , وبهذا يكون الهدف قد تحول إلى طاقة لتمزيق ذاته , وتحقيق أماني مستهدفه.

وهكذا تحولت الكراسي إلى أدوات للسطو المبارك من قبل أسياده , وأساطين مجاميعه المسلحة بالشرور والعدوان على حقوق الإنسان , وأصبح التواصل إستنزافي إستعبادي إمتهاني وقهري , ويتسلط فيه الطغيان على البلاد والعباد المقهورة بالتابعين الخانعين الفاسدين المقنعين بدين.

فهل من مُعينٍ ومَعين؟!!

د-صادق السامرائي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close