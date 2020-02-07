علاوي: لم اعترض على رئيس الوزراء المكلف لكن طريقة مجيئه غير صحيحة

أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الاربعاء، عدم اعتراضه على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيراً الى أن طريقة مجيئه غير صحيحة، فيما لفت الى أنه ضد خروج القوات الامريكية من العراق.

وقال علاوي “لم أعترض على ترشيح محمد توفيق علاوي لكن طريقة مجيئة غير صحيحة، فكيف اعترض عليه وهم ابن عمي”، مؤكدا بالقول “ابلغته أن اسلوبه للوصل الى رئاسة الوزراء خطأ”.

وتساءل علاوي قائلا، “هل يستطيع ان يعمل شي وهو اتى من حزبين سياسيين وبمباركة ايرانية”، لافتاً الى أن “تكليف رئيس وزراء بعيدا عن الجماهير غير صحيح، وبتأييد من جهتين سياسية لا تمثل العراق جميعا بل جهات مسلحة”.

وأضاف علاوي، أن “الحكومة ومجلس النواب الحاليين لا يمثلون الشعب العراقي، بل المتظاهرون هم من يمثلوه”، لافتا الى أن “الشعب العراقي يذبح يوميا، واليوم النجف تذبح، فالآن كل قوة تمتلك ميليشيات لا تمثل الشعب”.

من جهة اخرى، أشار رئيس ائتلاف العراقية الى، أن “ممثلة الامم المتحدة ب‍العراق هينيس بلاسخارت لا تفعل ولا تعني شيئا، وهي تعمل الآن للحصول على منصب رئيس الوزراء في بلادها (هولندا)”، مؤكدا أن “لا الامم المتحدة ولا غيرها ممكن ان توحد العراقيين غير العراقيين انفسهم”.

وبشأن خروج القوات الأميركية من العراق، أكد علاوي مانصه “انا ضد خروج القوات الاميركية من العراق، فاذا خرجوا سنبقى تحت رحمة داعش وايران وتركيا”.