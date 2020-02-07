في حالة عجز الدولة يكون الدفاع عن النفس أمرا مشروعا ومطلوبا

بقلم مهدي قاسم

بدءا يجب التمييز بين وجود دولة و طبيعة نظام حكم سياسي

مرحلي أو حكومة ، فكما هو معروف أن الدولة باقية وخالدة بينما الحكومة ماضية و زائلة و كذلك الأمر بالنسبة لشكل أو طابع نظام حكم معين الذي قد يتغير بين مرحلة وأخرى في بلد ما ، غير أن الدولة تستمر في الحفاظ على ديمومة وجودها عبر مؤسسات هرمية رسمية جامعة ، يفترض

بها أنها تدافع عن جميع المنضوين تحت مظلتها الوطنية ، ممن قد تكون حياتهم مهددة بمخاطر العدوان و الموت المحقق ، طبعا دون أي تمييز بين انتمائهم المكوّناتي الاجتماعي أو السياسي الفئوي ، غير أن الإشكالية أ والعثرة تبدأ عندما تبدو الدولة في مرحلة ما من مراحلها

الحرجة العصيبة ضعيفة أو عاجزة ليست فقط بالدفاع عن المحتمين تحت مظلتها الوطنية إنما تصبح عاجزة بالدفاع عن نفسها أيضا عندما تتعرض لعملية خطف و مصادرة ، كما الحال في العراق راهنا ، بحكم تكالب مجموعة ظروف استثنائية سيئة و نكبات متتالية تجعلها تكون عاجزة حتى بالدفاع

حتى عن وجودها المهدد ، مثلما الأمر منذ سيطرة خراتيت الصدفة اللعينة على مصير العراق منذ 16 عاما و حتى الآن ، حيث تنفلت بين حين و آخر عصابات إجرامية بهيئات ومسوح ومجموعات مختلفة وعلى شكل أحزاب وتنظيمات وميليشيات و مجاميع مسلحة أخرى ذات صبغة دينية و طائفية أو

فئوية تسعى لتفرض نفسها و أجندتها بقوة العنف وسائل البطش والتنكيل و التسبب العمدي في القتل الفردي أو الجماعي ، ففي أوضاع و أحوال استثنائية ومضطربة كهذه ، حيث غياب الدولة وفشلها الفادح أو تلكؤها المقصود في الدفاع عن مواطنيها وعموم أبنائها اثناء وجود ضرورة حتمية

إلى ذلك ، يكتسب الحق الفردي أو الجماعي في الدفاع الذاتي عن النفس طاعا شرعيا ضروريا و مبررا ، لمواجهة العدوان القادم بقصد درء الخطر المحدق من أجل حماية الذات الفردية والجماعية على حد سواء وصونها من احتمالات القتل و الإبادة ، و ضمن هذا السياق والمنظور كان ــ

ولا زال ــ يحق للمتظاهرين أن يدافعوا عن أنفسهم حمايةِِ و بكل الوسائل الممكنة ضد هجمات القطعان المتوحشة والمسعورة و المتجسدة في ضباع الطفل المنغولي مقتدى الصدر وصدّهم بل و ردعهم بكل ضراوة و شدة ، ولا سيما أنه لا يوجد بيت عراقي و إلا فيه عدة بنادق ومسدسات والتي

تصلح تماما لمثل هكذا حماية أو دفاع عن النفس : إذ لو جرت منذ البداية عملية التصدي الشديد ضد هذه القطعان المتوحشة و اصطياد عدد منهم لما تمادت لتواصل هجماتها و ارتكاب مجازرها الجماعية ، يوما بعد يوم ، في كل من ساحة التحريرفي بغداد ، و في ساحة الصدريين في النجف

، وكذلك في ساحات كربلاء وغيرها ..