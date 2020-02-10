الصميدعي : زيارة النائب عمار يوسف إلى صلاح الدين ناقشت الواقع التنظيمي للحزب الإسلامي…

وواقع الخدمات ودور العشائر في المحافظة

بين مسؤول مركز صلاح الدين للحزب الإسلامي العراقي عادل الصميدعي ، ان زيارة نائب الأمين العام السياسي للحزب وعضو مجلس النواب عمار يوسف إلى المحافظة كانت مثمرة .

واكد الصميدعي في تصريح صحفي ، ان الزيارة تضمنت لقاءً تنظيمياً لأعضاء مركز صلاح الدين تمت في مناقشة الواقع السياسي ورؤية الحزب الإسلامي بخصوصها .

كما وأشار الى ان اللقاءات شملت شيوخ عشائر سامراء ، ومناقشة الواقع الخدمي في صلاح الدين ، ودور العشائر في دعمها ، فضلاً عن تفقد بعض الدوائر الخدمية ومتابعة سير عملها .