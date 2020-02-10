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«العمليات المشتركة» تنفي انسحاب قوات لأميركا أو للتحالف من العراق

«العمليات المشتركة» تنفي انسحاب قوات لأميركا أو للتحالف من العراقنفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، انسحاب القوات الأميركية من قواعد في البلاد، وأكدت أيضا أن أيا من دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لم تطلب مغادرة قواتها. وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن «الأنباء التي نُشرت بشأن تقديم ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة». وكان نائبان في لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي أفادا بانسحاب القوات الأميركية من 15 قاعدة وبإبقاء بعض القوات في قاعدتين في أربيل والأنبار، وبأن ألمانيا وفرنسا وأستراليا قدمت طلبا بسحب قواتها من العراق.

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