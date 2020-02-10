بعد الثورة المعلوماتية والأرشفة التقنية : أسلوب اختلاق الأكاذيب والافتراء لا ينطلي إلا على المغفلين

بقلم مهدي قاسم

في العقود والعهود الماضية و الغابرة كان للإعلام المطبوع

والمسموع والمرئي دورا و تأثيرا كبيرين على تكوين وصياغة الرأي العام ، بنية كسبه لصالح أهداف ومخططات سياسية معينة وتمريرها بغية الحصول على قبول وتأييد و تعاطف شعبي ، من ضمنه ذلك الإعلام الزائف والملفّق أصلا و الذي كان قائما على فبركة الأكاذيب واختلاق الأباطيل

والافتراءات لغاية تضليل الناس لغرض إظهار الحقائق على غير ماهي عليها فعلا و كما هي عليها في أرض الواقع ، ولعل وزير الدعاية الهتلري جوزيف غوبلز هو المؤسس الحقيقي لهذا النوع من الإعلام التضليلي والقائم على صناعة الأكاذيب و الإفتراءات والمعروف بقوله الشهير :

ـــ اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس !..

وقد حاولت الأنظمة الشمولية ولا سيما الأنظمة الشيوعية

الستالينية في أوروبا الشرقية وكذلك الأنظمة الثيوقراطية القمعية الإيرانية ــ السعودية و البشيريةــ السودانية ، وكذلك الأحزاب القومية والبعثية الفاشية الحاكمة سابقا في المنطقة العربية ، الاستعانة بخبرات الدعاية السياسية الغوبلزية القائمة على الكذب لصالحها

والافتراء ضد الخصوم و الأعداء و توظيفها ــ عموماــ لصالح خدمة نظمهم الديكتاتورية ، لتصوير الأمور السيئة والرديئة والبشعة على عكس تماما مما هي عليها في أرض الواقع ، و بشكل وردي وجميل ورائع و بديع !!، طبعا لغرض خداع الناس ، وقد لا نغالي إذا قلنا أن كّتاب النظام

السابق ووسائل إعلامه قد أبلوا بلاء كبيرا على هذا الصعيد !!، بل و يمكن القول أنهم قد ” طوروا ” الأسلوب الغوبلزي و أضفوا عليه أبعادا و زوايا و أركان و سياجا فضفاضا من شتى أنواع أكاذيب وتلفيقات و أضاليل باطلة ومختلقة : بحيث صوّروا الفقر والجوع والعوز والحرمان

من كل شيء شبعا مفرطا حتى التخمة … أسلوب القمع والبطش والتنكيل حرية وديمقراطية من نعمة و بركات الديكتاتور… الرعونة والطيش والنرجسية حكمة … المغامرة الخائبة بطولة وعظمة … الهزيمة المخزية والمتكررة انتصارا ساحقا و باهرا … المعارضين و المعترضين على الظلم

والباطل خونة وعملاء وجواسيس يجب سحقهم حتى بكرة أبيهم !,,

ولعل من سخرية القدر أن يقلّد هؤلاء الكتَّاب و الصحفيين

الغوبلزيين في وقتنا الحاضر بعض كتبة ” عقائديين ” إسلاميين ممن يعتبرون أنفسهم من ضحايا النظام السابق والذين يستخدمون حاليا نفس أساليب الدعاية الغوبلزية ــ البعثية والمفضوحة مسبقا ، والقائمة أصلا على اختلاق أكاذيب و إفتراءات رخيصة ، من خلال السعي لتصوير المتظاهرات

بالساقطات و المتظاهرين الحاليين من أجل الخبز والعمل والإصلاح الجذري بخونة و جواسيس وعملاء و جوكرية !!، و التحريض المبطن على قتلهم و إبادتهم بل والقضاء عليهم ، في أوضح صورة بائسة ومتكررة في شرقنا التعيس عن كيفية تقليد الضحية لجلاده سلوكا ومنهجا في نمط التفكير

والنظر إلى الأمور وتعامل معها بنفس الأسلوب الالغائي التسقيطي ، فضلا عن التخوين و التجريم بحق الخصوم المعترضين أو المختلفين الذي طالما اتصف به الجلاوزة البعثيون ..

مع فارق واحد إلا وهو :

في عهد النظام السابق كان المواطن يتلقى الأخبار والمعلومات

من جهة واحدة وحصرية تماما ، إلا وهي جهة السلطة ذات الرقابة الشمولية ، دون وجود إمكانية أو وسيلة أخرى عند المواطنين للتأكد من صحة الخبر أو عكسه وربما كان يحتاج المواطن إلى وقت طويل ليتأكد من حقيقة خبر أومعلومة ، أما الآن فبإمكان المواطن العراقي و في غضون

دقائق أن يحصل على مصادر خبر أو معلومة معينة من عدة مصادر مختلفة ودفعة واحدة سواء عبر مئات قنوات وفضائيات ، ناهيك عن جهاز الهاتف الذكي الذي لا يقل أهمية عن الفضائيات في نقل الأخبار والمعلومات في غضون دقائق فقط ، فمن هنا الصعوبة البالغة التي تواجه الآن بعض

الكذابين والمفترين والمولعين بترويج الكذب و الإفتراء ، وبالأخص على صعيد نشر الأخبار المختلقة والمزيفة أو نفي أخبار ذات وقائع حقيقية وموثقة والتي لا تصب في صالح أهدافهم السياسية والفئوية المنحازة : إذ في الوقت الذي كان حاكم الزاملي و غيره من طبالي مقتدى الصدر

المثيرين للشفقة ينكرون واقعة مجزرة النجف المروّعة كانوا المواطنون يبتسمون مستهجيين هذا الإنكار والنفي أثناء مشاهدتهم واقعة المجزرة عبر الفضائيات و أجهزة الهاتف الذكية و النقال ..

لقد جعلوا من انفسهم مسخرة و مضحكة بفضل تطور التقنيات

الإعلامية ذات الانتشار الفوري و الواسع ، إلى جانب فقدان ما تبقى من بقايا المصداقية عند المتفرج أو القارئ ..