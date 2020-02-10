بوصلة العلاقة بين التيار الصدري والمتظاهرين تؤشّر على متغيرات حاسمة في مستقبل الاحتجاج

دخل العراق مرحلة الحسم في مشهد التظاهرات بعد تدخل القبعات الزرقاء في التظاهرات ثم انسحاب أنصار التيار الصدري من ساحات الاحتجاج، ما أدَّى إلى إثارة الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا المتغير على الأوضاع السياسية، تزامناً مع تكليف رئيس وزراء جديد للحكومة العراقية.

ولازال المتظاهرون يرون ان مطالبهم لم تتحقق، منددين بعمليات القمع والانتهاكات وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، فيما ينتظرون من حكومة محمد علاوي، تقديم حلول إصلاحية.

ويقول المحلل السياسي في المسلة ان العلاقة بين التيار الصدري والمتظاهرين سوف تكون حاسمة بشأن مستقبل الاحتجاج وساحات التظاهر.

وتفيد تحليلات رصدتها المسلة في وكالات محلية وعربية، ان الشارع العراقي ينقسم حول أسباب انسحاب الصدر من المظاهرات، بين مؤيّد لانسحاب الصدر من المظاهرات العراقية من جهة، فيما ترى اراء ان موقفه يعبر عن التضامن مع القوات الأمنية ضد الجماعات المخربة، التي تخترق المتظاهرين.

وأوضح القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي إن انسحاب أنصار التيار الصدري من ساحات التظاهر كان بسبب عتبه على بعض المتظاهرين، وتشكيكهم المواقف الوطنية للصدر. أما الأمر الثاني فلأن المتظاهرين بدأوا يخرجون من نطاق السلمية ويعرقلون حركة الحياة، ويغلقون الطرق والجسور، على حد تعبيره

وأضاف الزاملي ان الكثير من سرايا السلام وأتباع التيار الصدري وأصحاب الدعم اللوجستي وخيم تقديم المؤونة والغذاء عندما يرون الصدر غير داعم للتظاهرات، فحتماً سيبدؤون بالانسحاب من ساحات التظاهر، لأنهم خرجوا في وقت سابق استجابة لخطاب المرجعية الدينية، وفي حال التشكيك بنيتهم الوطنية فلن يستمروا بهذا الدعم.

وبين الزاملي ان الصدر عاتب المتظاهرين، كما طلب منهم الابتعاد عن الارتباطات الأجنبية والوقوف بجانبه بتظاهرات ضدّ تدخُّل الولايات المتحدة، ولم يحترم بعض المتظاهرين ذلك، ونسوا موقف الصدر معهم طوال الأشهُر الماضية.

وأطلقت تنسيقية المظاهرات، من جهتها، بياناً رسميّاً يعلن استمرارية التظاهرات إلى حين تحقيق المطالب، وأوضحت التزامها مواصلة الاحتجاجات وعدم تسييسها لجهات دينية ولأهداف سياسية.