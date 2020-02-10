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تركيا تعلن مقتل واصابة 10 من جنودها بقصف سوري في إدلب

أكدت وزارة الدفاع التركية ، اليوم الإثنين ، مقتل واصابة 10 من جنودها في قصف لقوات الحكومة السورية في ادلب ، شمال غرب سوريا.

وأضافت الوزارة ، في بيان انه ” إلى جانب مقتل 5 جنود، في قصف لقوات الحكومة السورية، أصيب 5 جنود آخرين بجراح ” .

هذا فيما ذكر مسؤولون أتراك أن قوات الحكومة السورية هاجمت موقعا عسكريا تركيا في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين ، ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية ، عن وزارة الدفاع التركية قولها إن خمسة جنود قتلوا.

وكانت أنقرة قد ارسلت قوات مؤخرا قوات عسكرية كبيرة الى إدلب بعد تقدم القوات الحكومية السورية في المنطقة.

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