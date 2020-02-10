تناقضات الاسلام السياسى ورجال الدين

ان متابعة مسيرة الاسلام السياسى ورجال الدين مثيرة للقرف واشمئزاز لانها مثقله بالكذب والنفاق والوعود الكاذبه وعدم الكفاءه , بشكل عام بين ما قالوا وما يقولون ويدعون والواقع العملى لمسيرة 18 عشر سنه من التسلط واحتكار القرار. حينما جاء ت بهم الولايات المتحده الامريكيه الى العراق وسلمتهم السلطه كانوا يرفضوا قطعا تسمية قوى التحالف, امريكا خاصة, كقوى احتلال وانما قوى تحرير, تحرير العراق من النظام التسلطى الدكتاتورى. ان هذا الموقف يمنحهم الاهليه والمصداقية كعناصر وقوى فاعلة مع قوى عملية التحرير ” المباركه”. وحصل “زواج المصلحه” الذى جعل منهم ” رجال دوله” يتمتعون بكل الصلاحيات مادامت افعالهم لاتؤثر على مصالح ومواقف العم سام. ولكن لابد ان تكون لهذا الزواج نهايه خاصة انه لا يقوم على مبادىء ومصداقية سياسيه وانما غايات مصلحيه محدوده ليس لها علاقة بالوطن والموطن والمستقبل. ان الكلام الجميل الذى كانوا يتشدقون به ايام الهجره و” المعارضه”, محاربة النظام واتهامه بالفساد والسرقه, بالظلم والطائفيه, بالمحسوبيه وعدم الكفاءه, اصبحت بعد احتلالهم مراكز القرار والدوله كـ ” ثلوج الشتاء الماضى” او كما يعرف عراقيا بـ: “مطر صيف” لم يعد لها وجود على ارض الواقع وكانت مجرد فقاعات كلاميه, وحتى الاستشهاد بحكم ومسيرة الاتقياء والانبياء وال البيت, خاصة بالامام على بن ابى طالب وفاجعة الامام الحسين ثم التأكيد على الشعائر والمسيرات المليونيه التى تحولت الى مجرد عملية استعراض للقوة والتحدى وفعل ايديولوجى لتغييب الجماهير والتسلط عليهم,وفى واقع الامر ان هذه الممارسات اصبحت الاطار الاديولوجى الذى تعمل به وتؤكد عليه. ان الصفات البنيويه المشتركه للاسلام السياسى, سواء ان كان مرتدى العمامه او الافندى ببدله من ارقى المناشىء العالميه وعلى مختلف المواقع, رئيس وزراء, وزير, مستشار , الدرجات الخاصه قائد ميليشيا مسلحه…. الخ فى سلم السلطه والمسؤليه خلال السنين الماضيه تشير بوضوح قاطع الى استعداد مبدئى للتجاوز على القوانين والدستور, فى حقيقة الامر ان القوانين صممت للعامه وهم ليسوا معنيين بها. ان هذا التجاوز لا يختصر فى سرقة المال العام وانما ايضا فى الكذب والاحتيال والتامر وتسقيط وتجريم المعارضين. من القضايا البالغة الاهميه حقيقة الوعى المنحرف الذى يسيطر على عقل وسلوك نخبة الاسلام السياسى ويظهر هذا فى تبرير الاوضاع المعيشيه والاجتماعيه للمواطنين فى استهلاكهم للشكولاته وامكانية تدبير امور العائله بـ 150 الف دينار, حوالى 120 دولار , كما يحلو ويدلو بها صاحب العمامه الكبيره “الصغير” المتسلط على جامع براثه, وكذلك

قياديى حزب الدعوة الذين يدعون بانهم بناة العراق, عراق لم يبنوا فيه مدرسه, مستشفى , شارع, سكن. ناهيك عن الماء والكهرباء…..الخ الا انهم يتناسوا المليارات التى جاءت عن تصدير النفط التى قد جعلت منهم اصحاب الملايين والعقارات والارصده الثقيله قى البنوك العالميه ومحاصصين فى بنوك غسل العمله والاستيراد وتهريب النفط. ليس هذا فحسب وانما كما صدر مؤخرا عن قائد ميليشيا بدر من اعترافه بالخطأ, على اثر فعل انتفاضة الشباب الا انه مصر على سلوكه القديم والذى تحول مع تصاعد الحراك الشعبى الى مجابهتم بالسلاح الحى والمليشيات المسلحه والخطف والاغتيال وما زال يتجاوز ارادة الحراك الشعبى فى امل القضاء عليه. ان فضائح وشناعة الافعال التى مازالوا يواصلوا العمل بها حقيقة لا يمكن تصديقها, انه انوع من الخرافه والتجهيل لا تحصل الا فى عالم افتراضى والا كيف يمكن تفسير استمرار السيد المالكى رئيس حزب الدعوة مجددا وله دور فاعل فى تفاصيل ومجريات العمليه السياسه, بالرغم من الجرائم التى اقترفها بحق العراق وشعبه,احتلال ثلث اراضى الوطن من قبل داعش, وجريمة سبايكر التى كان ضحيتها حوالى 1800 طالب للخدمه فى القوات العسكريه نائبا لرئيس الجمهوريه ويتمتع بكل الامتيازات الماديه وفوج كامل من الحراسه , هذا بالاضافه الى كونه المؤسس للفساد المالى والادارى والطائفية البغضاء. حالة اخرى جديرة بالدراسة والتحليل, ظاهرة الدكتور عادل عبد المهدى الذى وافق على قبول منصب رئيس الوزراء علما بانه كان على يقين, او يجب ان يكون على يقين من ان الكتل التى نصبته فى المنصب يجب علية الاستجابه لمصالحها وارتباطاتها, فهو الذى تكلم كثيرا عن منجزاته واصلاحاته وقدم وعودا كثيرة لم يكن قادرا على تحقيقها, يعتبر اسؤ رئيس وزراء عرفه العراق. سواء ان كانت الاوامر باستخدام السلاح الحى وتفرعاته قد صدرت عنه او لم تصدر فقد كان مسؤلا عنها بشكل مباشر وذلك لانه اعلى سلطة تنفيذيه وقائد القوات المسلحه, وكانت حصيلة الضحايا 600 شهيد واكثر من 20000 مصاب والكثير منهم اصابات اعاقه. ان الحراك الشعبى ونظرة المرجعية فى النجف اجبرته على الاستقاله. ورغم كل الضحايا والعدوان المباشر ضد المنتفضين يخطب فى مجلس الوزراء كأى معمم يقرأ المشهد الحسينى, اننا نتعامل مع المنتفضين بكل لطف واخلاق وابويه, ترى هل يوجد اسؤ من هذا الوعى المنحرف الذى تفوق على غوبلز مؤسس دعاية الكذب والتلفيق واعادة الكذب التى سميت باسمه. فى هذا العالم الخرافى الافتراضى تبرز حالة فى منتهى الغرابه,ان ابناء رجال دين سابقين “الصدر والحكيم” يتوارثون ويحتلون مواقع فى دولة الفساد الجديده. عمار الحكيم اسس له امارة الجادريه وامبراطوريه ماليه متعددة الاطراف والنشاطات, تهريب ونقل النفط , التجاره والاستيراد والمقاولات ومساهمات فى البنوك الاهليه. وبالرغم من عدم ارتباطه بعنوان وظيفى الا انه يتمتع بحمايه عددها حوالى 4000 جندى وضابط ويعيش فى احد القصورالفخمه. هذا العمار من سلالة الحكيم التى طيلة حياتها فى العراق لم تقدم شيئا

ايجابيا وكانت دائما مع قوى الثورة المضاده وضد الاصلاح والتقدم, لم ينجز شيئا ذو اهميه وكل انجازه هو استمرار قوة ونفود المجلس الاعلى الذى تحول الى “مجلس عمار الحكيم” ويعيد عمار الحكيم قرارة المجلس الحسينى نفسه حيث يتولى الخطاب امام جماهير غفيره ويتكلم عن حالة من المثاليه والنزاهه دون ان يعترضه احد. الحاله الخرافيه البائسه الاخرى فيما يتعلق بـ ” مقتدى الصدر” الذى يعيش على اثر ابيه وفى هذا الزمن الغريب والمشى على الرأس وليس على القدمين يتحول شخص , بقدرة قادر ما, الى ” قائد جماهيرى “. وبما انه لايتمتع بمواهب وتعليم وحصافة فقد كان اسلوبه العنف والمفاجئه والشعارات المتطرفه التى وجدت فى شخصه قائدا واملا لهم. بالاضافه الى عدد من انصاف المثقفين والانتهازيين. ان تقلبات السيد مفتدى الصدر المستمره, مع العملية السياسيه ومعارضا لها, ولكن جناحه الذى يسمى “التيار الصدرى” كانت له حصته فى حكومة المحاصصه من وزراء ومستشارين ومدراء عامون ومحافظون وكذلك من حصص المقاولات والمشاريع, كان فى بداية الانتفاضه مؤيدا لمطاليب المنتفضين. الا ان تصاعد الحراك الشعبى والصمود الذى ابداه المنتفضين قد تجاوزت تصورات وعقلية مقتدى الصدر وارتباطه الدينى ومرجعياته, خاصة بعد ان فرضت استقالة عادل عبد المهدى ورفض ترشيح السودانى ومحافظ البصره لرئاسة الوزاره بدأت المواقف تاخذ صيغة جديده, خاصة اقامته فى مدينة قوم وقربه من اصحاب القرار فى طهران جعلت من اتخاذ قرار حاسم ضرورة لابد منها. ان مقتدى الصدر اصبح المرشح الوحيد والامثل الذى يقوم بضرب المقاومه وتشتيتها تحت راية الاصلاح والوطنيه وحماية المتظاهرين. جاءت البدايات فى التعرض للصامدين فى المطعم التركى واحراق الكثير من الخيم فى ساحة التحرير., ثم جاءت احداث النجف وكربلاء باستخدام السلاح من قبل جماعة مقتدى او بموافقته والتى كانت اعتداءا صارخاعلى المنتفضين السلميين والتى استشهد حوالى 17 منتفض وحوالى 70 مصابا, هذه الجرائم قد حولته الى قوى كتل المحاصصه الفاسدة وفى صف الثوره المضادة وكان ذو القبعات الزرق يستخدمزن العنف والاضطهاد تعويضا عن الشعور بالدونيه والتعويض عنها . لقد انتهى مقتدى الصدر وتلاشت الفروق والاختلافات سوى مع المالكى, عبد المهدى , العامرى وقيس الخزعلى. ان اوضاع العراق وشعبه المعقدة سوف لا تتغير جذريا دون الاطاحه بالنظام العميل الفاشل الذى اتى به الامريكان, وسوف تكون عملية ازاحتهم عملية تتطلب الصبر والتضحيات والعمل الدؤؤب والتفكير الدائم ببلورة ستراتيجيه تتجاوز النجاحات الانيه وكسب اعداد اخرى من المواطنين, هذا بالاضاقه الى امكانيه فتح مجال للتحالفات مع قوى وطنيه لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين. ان النصر سوف يكون حليفنا وقد قدمنا اعداد كبيره من الشهداء والمصابين وعلينا ان نكون جديرين بهم.

دكتور حامد السهيل 9| 2| 2020