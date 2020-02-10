صحة الكرخ: حملة تلقيح لمسافري مطار بغداد الدولي بمضاد الانفلونزا وتوعيتهم حول مرض “كورونا”

أعلن قطاع العامل للرعاية الصحية الأولية التابع لدائرة صحة الكرخ، عن أجراءات توعية في مطار بغداد الدولي حول فايروس “كورونا” وتلقيحهم بمضاد الانفلونزا.

وأوضحت وحدة الإعلام في قطاع العامل، أن الملاكات الصحية أجرت جولة اضافية اخرى من نشاطات ملاكاتنا الطبية والصحية الخاصة بالوقاية الصحية من فايروس كورونا، في صالة مطار بغداد الدولي، من خلال تلقيح المسافرين ومنتسبي القوات الامنية والعاملين بلقاح الانفلونزا.

وأضافت وحدة الإعلام، أن الحملة كانت باشراف مسؤولة التحصين بمقر القطاع الدكتورة رنا منصور، ومسؤول طب الاسرة الدكتور رائد خليل، مع اجراء عدد من المحاضرات واللقاءات التوعوية والتعريفية الخاصة بها خدمة للصالح العام.

إعلام صحة الكرخ