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مصدر سياسي: علاوي يرسل مبعوثاً للبرزاني لترشيح اسماء للكابينة الوزارية

كشف مصدر سياسي، الاحد، عن قيام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بارسال مبعوث شخصي الى زعيم الحزب الديقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لترشيح اسماء من الحزب للكابينة الوزارية.

وقال المصدر إن “محمد توفيق علاوي ارسل مبعوثا شخصيا الى مسعود برزاني من اجل ترشيح اسماء من الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تكون من الصف الأول لتوزيرهم في الكابينة المقبلة لرفع الحرج عن علاوي الذي لا يستطيع تجاوز الرغبات الكردية بترشيحات سياسية للوزارات”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “علاوي يعلم بانه لن يستطيع ارغام الكرد على ذلك لذا عمد الى محاولة عقد صفقة سرية مع البرزاني لتمرير الاسماء التي يرتضيها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني للوزارة”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة.

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