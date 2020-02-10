نائب: إعلان نتائج التحقيقات بقتل المتظاهرين خلال أسبوعين

رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس الاحد، اعلان نتائج التحقيقات بشأن التظاهرات خلال أسبوعين. وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في تصريح صحفي ان “جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء محافظة ذي قار”،

موضحاً أن “لجنة الأمن والدفاع شكلت لجانا تحقيقية بناء على طلب من رئاسة البرلمان بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات منها البصرة والنجف وذي قار”. واضاف أن “لجنة الأمن والدفاع رفعت النتائج المنجزة الى رئاسة البرلمان”، مبيناً أن “هناك لجانا أيضا شكلت من قبل الحكومة بشأن أحداث المظاهرات في المحافظات، ويمكن النظر الى نتائج تحقيقات اللجان الحكومية والبرلمانية ليتم بعدها الإعلان عن النتائج”. ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن “الإعلان عن نتائج تحقيقات اللجان كافة سيتم في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.