وزير الكهرباء: ساعات تجهيز الطاقة لا تلبي الطموح ونحتاج لتخصيصات وتنفيذ مشاريع

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الأحد، أن تنمية القطاع الخاص سيسهم في تحسين واقع الطاقة وسيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، داعياً الى الاعتماد على القطاع الخاص وجعل دور الحكومة تنظيمياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخطيب قوله، إن “مسألة احتكار القطاع التشغيلي بيد الدولة هي من موروثات الحكومات السابقة قبل وبعد العام 2003، لذلك ينبغي أن ننهض بواقع جديد من خلال استخدام السبل المتطورة لتنمية اقتصاد السوق والمشاركة القوية للقطاع الخاص، وبالتالي ينحسر دور الدولة للدور التنظيمي فقط”.

ودعا الخطيب الى “تنمية القطاع الخاص وأعطائهم دوراً قوياً لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، بحيث تكون نسبة الاعتماد على القطاع الخاص 95% و5% على القطاع الحكومي”.

وأضاف أن “قطاع الكهرباء هو العصب الأساس للاقتصاد، وبدون الاقتصاد لايمكن أن نبني الدولة”، مشدداً على “أهمية الابتعاد عن تسييس هذا القطاع”.

وأوضح الخطيب، أن “تنمية قطاع الكهرباء ليست مسؤوليتنا فقط، وإنما مسؤولية الجميع فالمواطن مسؤوليته أن يلتزم بدفع الفواتير وعدم التجاوز على الشبكة، والقوات الأمنية مسؤليتها حماية المحطات الكهربائية والخطوط المغذية من التخريب، والشباب تقع عليهم مسؤولية عدم قطع الطرق لتسهيل حركة الموظفين والوصول الى أماكن عملهم”.

ولفت الى أن “ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لا تلبي الطموح، لذلك نحن بحاجة الى تخصيصات مالية وتنفيذ مشاريع استثمارية بسقوف زمنية، وكذلك المستثمرون بحاجة الى بيئة واعدة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي”.