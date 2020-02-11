أحمد حاجي رشيد يكشف عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المكلف مع نواب ثلاث كتل كردستانية

كشف النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب أحمد حاجي رشيد، عن تفاصيل الاجتماع بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ونواب عن ثلاث كتل كردستانية.

وأوضح رشيد في تصريح، ان علاوي أكد خلال اجتماعه بخمسة عشر نائبا من كتل الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، أكد أنه سيشكل حكومة تكنوقراط، وسيعمل على تعيين وزراء خارج العملية السياسية، على ان يتوفر فيهم شرطا النزاهة والكفاءة، مبينا ان الكتل الكردية لم تتطرق خلال الاجتماع الى موضوع طرح مرشح، لأن الشروط التي وضعها علاوي هي الأنسب لاختيار الوزراء والقيام بواجباته الحكومية من دون قيود.

وأضاف رشيد، ان علاوي شدد خلال الاجتماع على محاربة الفساد، والعمل على مبدأ الشفافية، وجعل مسألة الخدمات من العوامل الرئيسة لكابينته الوزارية، لافتا إلى أن الكتل الكردية شددت على ضرورة إبعاد ملف رواتب موظفي الإقليم عن المواضيع السياسية.