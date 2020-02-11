أصل فساد أحزابنا عدم وجود دولة عراقية تشترك بها جميع المكونات،

نعيم الهاشمي الخفاجي

شعوب العالم المتحضرة لديها أنظمة حكم ثابتة ومستقرة يشارك جميع مكونات الشعب في صنع القرار السياسي، وضعية العراق اتفاقية سايكس بيكو رسمت دول وضمت قوميات غير متجانسة مع بعض ولم يتم تشريع دساتير تضمن حقوق الجميع، الكثير من نشطاء الفيس بوك من الشيعة يكتبون مقالات يحملون حزب الدعوة وبقية أحزاب الشيعة مسؤلية تردي الأوضاع وفي الحقيقة انا لست مدافعا عنهم لكن ما نراه هو نتيجة طبيعية لدولة عراقية ولدة ولادة مسخ النتيجة تكون كارثية، شعب العراق محتاج إيجاد نظام سياسي جديد لم يطبق خلال فترة ال التسع والتسعون سنة الماضية من تاريخ حكم العراق في العراق الحديث الذي اسس عام ١٩٢١ وليومنا هذا، كتب أحد الأصدقاء المنشور التالي على صفحته الخاصة في الفيس بوك)

وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَات

إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)

((احزاب الاسلام السياسي ))

شرعنوا الفساد والفوضى وخصخصوا الرابط بين الثروة والفساد بمحاصصة تخدمهم

وتضخمت اموال الحرام لديهم

ثم يأتي المسحوق من ابناء الشعب لينادي بالعدل ويحارب الظلم بمظهراته السلميه فيجابه بصوت الرصاص والتخوين !

واستغلوا الاموال باعمال تسيئ للمظاهرات من غلق المدارس وقطع الطرق والاعتداء على القوات الامنيه وشرطة المرور حتى يحاربوا به المنتفضين اعلامياً.

كل هذا حتى لا يفقدوا السلطة التي تجلب لهم الثروة.

وهنا اتذكر كلمة لشهيد العراق الخالد محمد باقر الصدر

((من منا عرضت عليه دنيا هارون ورفضها ))

لقد اثبتت التجربة ايها السيد ان الذين يلعنون دنيا هارون اصبحوا طواغيت افاقوا حتى على الذي اعدمك.

ولسان حالهم يقول

انعرضت علينه ياسيد ..

دنيا هارون الرشيد..

وعشنه بيها بكل رفاها ..

وعشنا هم دنيت يزيد..

نسينه كل الي حچيته..

الكرسي ياسيد وجاهه ..

وهو يا سيد رصيد ..

تشوف كل الشعب عندك ..

يشتغل مثل العبيد..

بيدك انته تبيح دمه ..

وبيدك تگصله الوريد..

بصورتك عشنه يسيد ..

بصاياتك سوينه كلشي…

شمانيد) انتهى المقال، مشكلتنا هناك خلل في البيىة الشيعية العراقية الساسة والقيادات الدينية ومثقفيهم لايعون حقيقة الوضع وصراع المحاور على الساحة العراقية، العراق يحتاج لنظام حكم جديد يضمن مشاركة المكونات الثلاث الشيعة والسنة والاكراد ضمن دولة عراقية اتحادية بشكل اختياري وبدون قهر الاخرين، هناك نماذج حكم طبقت في دول العالم بها تعدد قومي وديني ومذهبي يمكن للعراقيبن تطبيق تجارب حكم ناجحة طبقت بتلك الدول المتعددة القوميات والاثنيات ولنا في تجربة الهند والمانيا والولايات المتحدة الامريكية، كتب بعض الاخوة ردود على المنشور منهم الاخ الاستاذ باسم الربيعي حيث كتب التعليق التالي )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ … اتقوا الله ياعباد لله اقتربت الساعة لقد تبين لكم الخيط الابيض من الأسود وهل تعبر هذه الفوضى بالعراق تظاهرات تطالب بحقوق مشروع هؤلاء ماهم الا مجموعه من اللصوص وألقابه وخرجين السجون أعطتهم امريكا دور في ضرب العراقيين يريدون وطن ….اليوم حرقوا الاصلاحيون كليه الطب في الناصريه على طلابها. هل صحيح المصلحون لا يكمل إصلاحهم الا بحرق وقتل وسلب) .

أيضا الاخ السيد مخلد الحلو كتب التعليق التالي(

والحل لازم الجوكر وأولاد الحرام والي إله غايات بهاي المظاهرات

يحرق العراق على مود نتخلص من الأحزاب السياسية

وخلي يكون بعلمك الأموال الخليجية المشبوهة هي من أغلقت المدارس واحرقت الدوائر بالله عليك ليش عود بس بالجنوب هاي الانتفاضة المزعومة؟) .

المتابع أيضا لتشكيل الحكومة العراقية الحالية من خلال المرشح الأستاذ محمد علاوي، المرشح يحتاج يشكل حكومة ويذهب للبرلمان للمصادقة عليها، كيف يشكل حكومة بدون أن يحضى في ثقة البرلمان، الكتل البرلمانية كيف تصوت للدكتور علاوي بدون أن يكون لها تمثيل، وضعية العراق تبقى وضعية محاصصاتية، المظاهرات الشيعية لم تحقق اي شيء في تجاوز تشكيل حكومة بدون محاصصة مع المكون الكوردي والمكون السني والمسيحي التركماني طالب المتظاهرين الشيعة أن يكون رئيس الحكومة مستقل، فهل الاستقلالية فقط على رئيس الحكومة الشيعي وهل تشمل الاستقلالية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، الاخ الاستاذ عباس الخفاجي كتب مقال مختصر بصفحته على الفيس بوك اختصر بها الوضع وهو مطابق بشكل تام لما انا اعتقده بهذا الخصوص حيث كتب

مناصب الشيعه لازم شيعه مستقلين

مناصب السنه لازم سنه متحزبين

مناصب الكرد لازم كرد متحزبين

رئيس الوزراء لازم شيعي مستقل

رئيس الجمهورية لازم كردي متحزب

رئيس البرلمان لازم سني متحزب ..

مناصب الشيعه ..لازم يرضون بيهم الكرد والسنه

مناصب السنه …لازم يرضون بيهم السنه فقط

مناصب الكرد…لازم يرضون بيهم الكرد فقط..

رئيس الجمهورية تابع لحزب عادي

رئيس البرلمان تابع لحزب عادي

رئيس الوزراء لازم حتى لله ما تابع

كون طالع من فطر الكاع .

ترة هاي مو دونية..

وانما ديمقراطية آخر وكت..!!

في الختام اتمنى من المثقفين والنشطاء الشيعة العراقيين أن ينتقدون الوضع السياسي المزري ويطرحون حلول بديلة أفضل من الصراخ والعويل وبدون أي نتيجة.

نعيم عاتي الهاشمي

كاتب وصحفي عراقي مستقل