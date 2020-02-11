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احر التعازي بالحزن والاسى الى الكاتب الوطني القدير الاستاذ مهدي قاسم

ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة شقيقك , اتقدم بالمواساة اليكم والى عائلة الفقيد بأحر التعازي . ونسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة .
ويسكنه فسيح جناته , والهمكم الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا اليه راجعون .
عزيزي الكاتب القدير . انا قلقت لم اجد مقالك اليومي المعتاد , الذي ينزل الى الجرح والمعاناة العراق والعراقي , والدفاع عن العراق بالصلابة الوطنية الفذه , في زمن الثعابين السامة , التي لبست جبة الشيطان . أنا اعتبر مقالك اليومي القنديل المضيء , الذي يضيء موقعنا المرموق ( صوت العراق ) وسادنه الوطني الاصيل الاخ انور عبدالرحمن ( ابوعلي ) بجهوده الكبيرة في جهده الاعلامي المثمر . هذه الثعابين السامة من اللصوص والقتلة , يشعرون بالراحة لخلو موقع ( صوت العراق ) من مقالك اليومي . ارجو ان ترجع لنا بهمتك الكبيرة والنشاط العالي
ويحفظك الله ويرعاك بالصحة والعافية
جمعة عبدالله

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