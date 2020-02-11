ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة شقيقك , اتقدم بالمواساة اليكم والى عائلة الفقيد بأحر التعازي . ونسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة .
ويسكنه فسيح جناته , والهمكم الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا اليه راجعون .
عزيزي الكاتب القدير . انا قلقت لم اجد مقالك اليومي المعتاد , الذي ينزل الى الجرح والمعاناة العراق والعراقي , والدفاع عن العراق بالصلابة الوطنية الفذه , في زمن الثعابين السامة , التي لبست جبة الشيطان . أنا اعتبر مقالك اليومي القنديل المضيء , الذي يضيء موقعنا المرموق ( صوت العراق ) وسادنه الوطني الاصيل الاخ انور عبدالرحمن ( ابوعلي ) بجهوده الكبيرة في جهده الاعلامي المثمر . هذه الثعابين السامة من اللصوص والقتلة , يشعرون بالراحة لخلو موقع ( صوت العراق ) من مقالك اليومي . ارجو ان ترجع لنا بهمتك الكبيرة والنشاط العالي
ويحفظك الله ويرعاك بالصحة والعافية
جمعة عبدالله
احر التعازي بالحزن والاسى الى الكاتب الوطني القدير الاستاذ مهدي قاسم
ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة شقيقك , اتقدم بالمواساة اليكم والى عائلة الفقيد بأحر التعازي . ونسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة .