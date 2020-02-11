اذا استهدفت (الفساد..تستهدف الشيعة)..(الارهاب..تستهدف السنة)..(الدكتاتورية تستهدف البعث)

بسم الله الرحمن الرحيم

لو خرج اليوم الشيعة بتظاهرات ضد (الارهاب والبعث) هل هذا سيخيف (شيعة السلطة القابعين بالخضراء) والمؤسسة الدينية بالنجف وقم.. (الجواب كلا).. بل العكس يهللون لها.. لابعاد انظار الشارع الشيعي بالعراق عن (القابعين بالخضراء).. من تامرهم مع ايران والارهاب معا.. .. وما يقومون به من مفاسد بالارض.. وخير دليل (خميس الخنجر الذي دعم احداث 2014 داعش.. يصبح اكبر حليف للقوائم الموالية لايران هادي العامري وربعه)..

ولو خرج اليوم السنة بتظاهرات ضد (الشيعة والصفوية) هل هذا سيخيف (سنة السلطة القابعين بالخضراء) والمؤسسة الدينية السنية .. (الجواب كلا) بل العكس يهللون لها.. لابعاد انظار الشارع السني بالعراق عن (الارهاب والتطرف السني) ومفاسد (سياسيين السنة القابعين بالخضراء)..

ولو خرج اليوم الاكراد بتظاهرات ضد (العرب والشيعة) هل هذا سيخيف (القيادات الكوردية) بل العكس يهللون له ويتخدرون ويتكيفون.. لابعاد انظار الشارع الكوردي عن ثراء الطبقة السياسية الكوردية وترفها وقصورها..

مع علمنا بان جميع الطبقات السياسية المحسوبة شيعيا وسنيا وكورديا.. فاسدة ومفسدة بالارض

وجيمعها مشتركة بالسرقات والعقود الوهمية .. ولكن كل منها يبرز لديها ما يميزها.. فالطبقة السياسية المحسوبة شيعيا ابرز ما لديها هو الفساد.. والافساد.. والطبقة السياسية السنية ابرز ما يميزها الارهاب مع وجود الفساد.. والطبقة الكوردية ابرز ما يميزها الابتزاز مع وجود الفساد..

ليثبت ما قتله منذ سنوات:

(العيش مع الشيعة خسارة) و(العيش مع السنة هلاك) و(العيش مع الاكراد ابتزاز)..

فالسياسي الشيعي فاسد يشرعن له المعمم (المال مجهول المالك ويفعل به حاكمه الشرعي ما يشاء ، (السياسي الكردي يبتزك من اجل مشروع استقلال كردستان وحصة اكبر للاقليم).. والسياسي السني ارهابي..العيش معه هلاك… فلاحل الا الاقاليم الثلاث..

فهل تعلم.. (تظاهرات الشيعة العرب).. (لا يوجد صدريين فيها)..

والدليل.. (معظم من شارك بالتظاهرات بين اعمارهم 15-25 سنة).. اي لم يكونون بسن التكليف عند بروز الصدر الثاني.. بالتسعينات.. (والشيعة لا يجيزون تقليد مرجع ميت).. (فكيف اصبحوا مقلدين للصدر الثاني وهم لم يقلدونه بحياته)؟

والحق يقال (ان الشارع الشيعي العربي) بوسط وجنوب الرافدين شارع شجاع..

فشجاعة الشيعة العرب لم يصل لها الاكراد والسنة العرب.. (فالشيعة العرب مزقوا كل رموز القيادات المحسوبة شيعيا واحزابها وكتلها).. وفضحوا فسادها وطغيانها وعمالتها.. كالصدر والحكيم والمالكي وقيس الخزعلي .. الخ وحتى مليشة الحشد (الطرف الثالث) ومليشة (القبعات الزرق – سرايا السلام) الاجرامية.. بالمقابل الاكراد لم يتظاهرون بثورة ضد الطبقة السياسية الحاكمة لهم واحزابهم كالبرزاني والطالباني .. الخ.. وكذلك السنة العرب لم يخرجون بثورة ضد جميع رموزهم السياسية والدينية والمالية.. (سواء بالحكم او خارجه) السابقة والحالية.. كمحمد الحلبوسي وال الكربولي وال البزاز وال النجيفي وال المطلك ..الخ والحزب الاسلامية وصدام والبعث .. واتحاد القوى.. الخ..

ونقول للمتظاهرين:

(انهم لا ينشغلون بالبشر امثالكم ايه المتظاهرين.. لانهم دائما قادرين على استبدالكم بالغرباء)

.. فما زال المال لديهم.. فانتم قمامة بالنسبة لهم.. فما زال السلطة بيديهم.. فانتم قطاع طرق ومشاغبين بالنسبة لهم.. وجب سحقهم بالتالي (لمن نتحدث.. ممن ناخذ حقوقنا .. لنجلب متطلبات عيشنا)؟

ولمن يريد من المتظاهرين (ان لا يعتصمون ولا يضربون عن الدوام ولا يقطعون طرق)؟

فهل تريدون اسقاط النظام السياسي الفاسد (باوراق المحارم مثلا)؟؟ ام تريدون من الثوار مثل العمة مع زوجة ابنها (باكة خضرة لا تفلين، وخبزة لا تثلمين.. واكلي حتى اشبعين)؟ والم يكن نهج الامام علي وابو ذر الغفاري .. (عجبت لمن لم يجد قوت يومه.. ولم يخرج شاهرا سيفه)..

فعندما تتألم ولا يعير احد لالمك.. فاعلم انها بداية الثورة والهستيرية.. وعند ذاك اهل السلطة والمال والدين يحاربونك.. لانهم يعلمون وجودهم قائم على سلبك لارادتكم وتشريع سرقتك..

وانتفاضة تشرين (كشف وجوه معرفات ومسميات) كان البعض مخدوع فيها..

فالحشد (الطرف الثالث) دخل بقمع المتظاهرين.. فكشفت اوراقه وحقيقته بانه مجرد اداة مسلحة لاجندات ايرانية بالعراق والمنطقة .. وكذلك الدور المرسوم له هو دعم النظام السياسي الفاسد بالعراق الموالي لايران.. اذن من سقط الحشد هو الحشد نفسه.. وعندما (معممي الدين.. يصبحون هم طغاة السلطة ومشرعي السرقات والفاسدين السياسيين) عند ذاك لا تلوم من يسقط بالدين ..فالخراب الحقيقي من يحكمنا من احزاب اسلامية ومليشيات سرقت600 مليار وسلمت العراق لايران..

ونقول (للمتظاهرات.. انتن الزينبيات الحقيقيات).. (وين الزلم الي تلطم على حسين)..

وقبلها نقول للمعادين للتظاهرات.. (وصلت السفالة لديكم تطعنون ليس فقط بعرض العراقية بل بعرض الشيعية نفسها).. فظهور زينبية شيعية عربية (تلبس الملابس البيضاء).. بجموع طلبة الجامعات.. تصرخ .. (وين وين وين..وين الملايين.. وين الزلم اللي تطلم على حسين..).. فهذه زينبية .. تقوم بدور بطولي في (ثورة تشرين ضد الفساد) كما كانت السيدة زينب لها دور اعلامي واضح بعد استشهاد اخيها الحسين..فعندما تحرك الامام تحركت زينب معه..للوقوف معه بالشدائد.. ورات بام عينها المجازر ضد شيعة الحسين كما ترى الزينبيات اليوم بانتفاضة تشرين ماسي اخوانها المنتتفضين.. تستلهم همم الرجال ضد النظام السياسي الفاسد كما كانت تفعل السيدة زينب عليها السلام مع اخيها الامام الحسين..

فهذا شعار لا فيه اي مس للطائفة الشيعية.. بل تستلهم رجولة الامام الحسين..بالصميم..(تلطمون على امام من ائمة الطائفة الامام الحسين).. (وتنتخبون وتؤيدون سراق الطائفة وقتلتها) من الاسلاميين المحسوبين شيعيا الموالين لايران وللصدر.. (فالشيعة العرب ايتام القيادة والمشروع والقضية).. لهيمنة الاقلية (الولائية التي تدافع عن ايران).. و(الصدرية التي تتبع مقتدى الصدر بكل صنمية).. فبقى الشيعة العرب بوسط وجنوب بلا نهوض ولا عمران ولا استقلال .. لفساد الولائيين والصدريين..

فمن يحكمنا اليوم هم (سراق الطائفة، وقتلت الطائفة) من شيعة ماما طهران والصدر .. فاسوء طبقة حكمت الشيعة وهيمنت عليهم عبر تاريخ التشيع

ونقول لمن (يتاجر بقضية المقاتلين الشيعة ضد داعش).. لتقسيط المتظاهرين

اعلموا لولا امريكا.. لكان (الحشدوي) بسجون صدام.. بالحكم .. ينظف البريج من ثلج السجون.. (بنقرة السلمان).. لو سجن بادوش.. ولولا امريكا لما تحرر الشيعة من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة..لولا امريكا ودعمها للشيعة ضد القاعدة ثم ضد داعش لكان هذا قتيل اصلا او …

والشيء بالشيء يذكر نقول (الصدري اتفه انسان) .. ولا نقصد بهم (التيار المستفاد)..

فتعرفون الصدري (وليس قادة التيار).. ) .. فهناك فرق .. فمن يتبع مرجعية الصدر الثاني.. يطلقون عليهم صدريين).. واما (التيار يتمثل بالجناح العسكري سرايا السلام، والجناح السياسي سائرون، والاقتصادي التابعين للمكاتب الاقتصادية، والمعمم التابعين للمكاتب الصدرية).. التي تتبع مقتدى الصدر..

ونحن هنا نتناول من يطلق على نفسه صدري.. فهو (اتفه انسان).. واحط من العبد فالصدريين ينتظر (مقتدى الصدر) ماذا يقول ولا ينتظر من الصدر نتائج.. فالتيار (السياسي والعسكري) كسبوا الاموال والجكسارات والسلطة..(اما الصدري العادي فمن فقر لافقر .. ومع ذلك كعبد يتبع الصدر كالنعل للنعل) فعلى شنو لا نعلم.

ونقول لمن يعارض الاقاليم الفدرالية.. انتم فاهمين المسالة غلط:

فالاقاليم الفدرالية مطلب معارضي النظام السياسي الحالي.. (فاقليم سني) يرفضه القابعين بالسلطة بالخضراء لان ذلك الاقليم سيكون سدا امام تمدد ايران للمتوسط.. واقليم الشيعة العرب سيكون مجاور اقليم الاحواز المحتل من قبل ايران وسيدفع الاحوازيين للمطالبة بالانضمام اليه.. بالمحصلة لا حل الا الاقاليم الفدرالية الثلاث بالعراق، وجعل النظام بارض الرافدين (رئاسي فدرالي).. وجعل مدينة النجف دولة كالفتكيان لتفك وصايتها السياسية عن شيعة العراق.

وننبه.. (بان ثورة الوعي او انتفاضة تشرين) تؤكد (عدم وجود نظام ديمقراطي بالعراق)..

فكيف تكون ديمقراطية بوجود عشرات المليشيات الدموية والاحزاب الفاسدة وهيمنت ايران بصور زعماءها خميني وخمنئي.. التي توضع قسرا بشوارع العراق.. ويهدد زعماء مليشياتها بجر الحرب لداخل العراق لتأمين الداخل الايراني .. بحال اي حرب بين ايران والمجتمع الدولي..

ثانيا (هي انتفاضة ثورية للشيعة العرب ضد الطبقة السياسية التي استغلت الدين بكل سفالة لمصالحها الحزبية والشخصية واجنداتها الخارجية).. وليعلم الجميع (الشهيد هو من يسقط فاقدا حياته في سبيل قضية نبيلة).. تميزا له من يسقط قتيلا بعمل اجرامي جنائي او ارهابي او غيرها.. وارقى الثورات هي ثورات انسانية .. تتميز بالتالي بدون قائد.. ضمن مبدأ الامام علي (لا تنظر لمن قال ولكن انظر لما قال.. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق)..

ولمن يقول كيف تكون سلمية بقطع الشوارع وغلق المدارس.. نؤكد له هذا نهج الامام علي وابو ذر الغفاري.. (عجبت لمن لم يجد قوت يومه.. ولم يخرج شاهرا سيفه).. واما بخصوص اللجان التي يراد من المتظاهرين تشكيلها.. نقول ان اللجان مجرد بدع ان كانت بظل نظام سياسي فاسد .. وكلنا راينا عن تشكيل الاف اللجان وكلها تستتر على الفاسدين والمجرمين والمتامرين.. هذا اللجان المشكلة اصلا من هذا النظام السياسي الفاسد (اذن تشكيل لجان من المتظاهرين) لن تنفع مع الفاسدين..

وننبه.. من احيى ذكرنا نحن الشيعة بالعراق هي امريكا نفسها

فتذكروا 1400 سنة نلطم الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه ظهر مهدي القرن العشرين بوش الامريكي عام2003 وحررنا من طغيان ليس فقط حكم صدام بل موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق..

ومضة:

لو عرفنا كشعوب ناطقة بالعربية وتدين بالاسلام.. (كيف نكسب امريكا لجانبا) لكانت اضعف دولة بالمنطقة هي اسرائيل..

ومضة:

ازمة العراق ليس المتطرفين الشيعة.. بل المتطرفين بولاءهم لايران.. والعاقل يفهم

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم