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اغتيال مسؤول في قناة الرشيد الفضائية

١١/٢/٢٠٢٠

اغتال مسلحون مجهولون مدير المجموعة الاعلامية “الجنابي كروب” واحد المشرفين على عمل قناة الرشيد نزار ذنون صباح اليوم الثلاثاء، ببغداد.

ذكر منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الزميل عمر الهلالي ان مسلحون مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، اطلقوا عيارات نارية على الزميل نزار ذنون، اثناء خروجه من منزله في حي الجامعة صباح اليوم، وفارق الحياة على الفور.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين اغتيال الزميل نزار ذنون، وتعتبر ما تعرض له انتهاكا لحرية الصحافة.

كما تطالب الجمعية وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل بالحادث، والكشف عن الجهات المسؤولة عن اغتيال الصحفيين، وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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