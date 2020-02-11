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الاعدام لمدان بقتل صاحب محل مجوهرات وصيرفة في الشرقاط

بغداد/ إعلام القضاء

اصدرت محكمة جنايات في صلاح الدين حكما بالاعدام على مدان بقتل صاحب محل مجوهرات وصيرفة في سوق الشرقاط وسرقة 17 مليون دينار اضافة الى 14 الف دولار .

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “مدانا اعترف بشكل مفصل امام المحكمة عن كيفية قتل المجنى عليه وسرقة 14 الف دولار اضافة الى 17 مليون دينار كانت بحوزة الضحية”.

واضاف ان “الضحية كان يعتزم ايصال المدان في يوم الحادث الى منزله بعد انتهاء عمل الاخير لكونه يعمل منتسبا في الشرطة وكان يرتدي الزي العسكري اثناء ارتكاب الجريمة، وارداه قتيلا بطلق ناري عن طريق مسدس”.

وتابع المراسل ان “المحكمة وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات”.

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