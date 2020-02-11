العراقي واحد

مهما تعددت المسميات والعناوين والتوصيفات , فأن العراقي عراقي!!

العراقي واحد

سموه ما شئتم , وتوهموا بأنه كذا وكذا , وألصقوه بهذه الفئة أو الحالة أو غيرها , فإن العراقي عراقي!!

العراقي واحد

حاوَلوا ما حاوَله ضده منذ ألفين وثلاثة , وفاجأهم بصوت مدوي يهتف: العراقي عراقي!!

العراقي واحد

رايات متنوعة , أزياء ملونة , وكينونات ذات لافتات تزدحم فيها الأيام , كلها تساقطت وإحترقت وبزغ العراقي عراقي.

العراقي واحد

رغم كثرة الأعداء , والطامعين , وهجمات المتوحشين والساخطين والناقمين والجاهلين , والفاسدين والتابعين والخانعين والخانين والمتورطين بالكراسي , نهض العراق وقال: العراقي عراقي!!

العراقي واحد

يتأبّط ذاته , ويرفع تاج هويته , ورمز كينونته , ويتوثب إلى مستقبله الزاهر , الباهي بالعزيمة والإصرار على أن يكون العراقي عراقي!!

العراقي واحد

أطبَقت عليه الكواسر والسوابغ والسباع والذئاب , والضباع والثعالب والكلاب , وأمثالها من كوامن الشرور والثبور , لكنه إنبثق من نثار بدنه يستجمع مافيه , ويتقدم نحو صيرورة كبرى عنوانها العراقي عراقي!!

العراقي واحد

فهو حالة متشابكة متعانقة متداخلة لايمكنها الحياة إلا كواحد.

إنها إرادة الأرض والأكوان والتأريخ , التي تعرف وبيقين أن العراقي عراقي!!

العراقي واحد

فلا يقبل القسمة إلا على واحد!!

د-صادق السامرائي

5\2\2020