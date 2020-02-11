المحكمة الاتحادية العليا تطلق “اجراءات اقامة الدعوى الدستورية”

اطلقت المحكمة الاتحادية العليا بيانات تتضمن اجراءات اقامة الدعوى امامها، مشددة على ان ذلك يأتي ضمن جهود اشاعة الثقافة الدستورية والقانونية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا اطلقت بيانات لإقامة الدعوى الدستورية امامها على موقعها الالكتروني (www.iraqfsc.iq

المحكمة الاتحادية العليا – جمهورية العراق

المحكمة الاتحادية العليا – جمهورية العراق-الموقع الرسمي وأخبار رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود

www.iraqfsc.iq

) وضمن بوابة (عن المحكمة)”.

وأضاف الساموك، أن “البيانات التي تحمل عنوان (اجراءات اقامة الدعاوى) توضّح اليات اقامة الدعوى الدستورية بداية من تسجيلها مروراً بعملية التبليغات وصولاً إلى كيفية تسلم الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا”.

وأشار، إلى أن “نشر هذه الاجراءات يأتي ضمن جهود المحكمة الاتحادية العليا في اشاعة الثقافة الدستورية والقانونية ولتمكين الكافة في ممارسة حقوقهم التي نص الدستور عليها بصرف النظر عن مواقعهم، وللاطلاع على عمل المحكمة بشكل مباشر وعبر النافذة الالكترونية”.