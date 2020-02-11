اياد علاوي يرد على تصريحات مسؤول ايراني بشأن خروج القوات الامريكية [تجاوزت على سيادة البلاد]

دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، الحكومة العراقية للرد على تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي بشأن العراق، مؤكدا أن تصريحات الأخير تعد تجاوزا على سيادة البلاد.

وكتب علاوي في تغريدة على تويتر، اليوم، الاثنين: “الدول التي تحترم سيادتها، تسارع حكومتها للرد على أي تجاوز او خرق يطال السيادة”، مضيفا، “نستغرب صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن السيد ولايتي التي تنتهك السيادة العراقية”.

واختتم علاوي تغريدته بوسم، “#العراق_سيد_لا_تابع”.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قد هدد القوات الأميركية المتواجدة في العراق، بالطرد قسرا في حال لم يخرجوا بأنفسهم.

وقال ولايتي، خلال كلمة ألقاها في وقت سابق، السبت ، أنه “على الأميركيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة، وصل زمن التواجد العسكري الأميركي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأميركيين من أفغانستان”.

وزاد ولايتي، أن “إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا”، مؤكدا أن “الأميركيين سيخرجون من هذين البلدين قريبا”.

وشدد ولايتي على أن “إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى”، مضيفا أن “الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر”.

ورأى أن “رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة قريبا وهو رجل محارب وشخص بارز نظيف اليد ومؤمن”، على حد تعبيره.