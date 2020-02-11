بعد براءته من تهمة اغتصابها.. تقارير برازيلية: ناجيلا ترينداد تتهم نيمار بتنظيم شبكة دعارة راقية



ذكرت تقارير إعلامية برازيلية، أن ناجيلا ترينداد التي اتهمت نيمار نجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب تستعد لمواجهته بتهم جديدة، وهذه المرة أمام القضاء الفرنسي.

وكان القضاء البرازيلي برأ النجم البرازيلي من تهمة اغتصاب مواطنته ناجيلا ترينداد في أحد فنادق باريس كما اعتبر نشره لصورها والفيديوهات على المواقع الاجتماعية مجرد دفاع عن نفسه.

وحسب الصحافة البرازيلية فالشابة البرازيلية تستعد لتقديم شكاية جديدة ضد النجم البرازيلي تتهمه بتنظيم شبكة للدعارة الراقية تنقل الفتيات من البرازيل نحو فرنسا.

وكانت ناجيلا اتهمت النجم البرازيلي نيمار باغتصابها حين وجه لها دعوة في أحد فنادق باريس، لكن القضاء البرازيلي أغلق القضية لعدم وجود أدلة كافية.

وحسب الصحافة البرازيلية فمحامي الشابة البرازيلية يفكر في رفع القضية الجديدة أمام العدالة الفرنسية لكون قضايا الجنس بالعنف على النساء تأخذ شكلا أكثر جدية من البرازيل وقد تؤدي لمعاقبته كما أن الحادث وقع في باريس وعلى الأراضي الفرنسية.

كما يعتبر الاتجار بالنساء قضية خطيرة في أوروبا وقد تسبب متاعب لنجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي.

وذكرت صحيفة “ الموندو ديبورتيفو “ الكاتالونية أن الطاقم القانوني للنجم البرازيلي نيمار لم يعلق على القضية الجديدة ونفى علمه بوجود قضية أخرى ضد موكله.