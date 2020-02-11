تجمع خيري للعمل الصالح بمناسبة ذكرى وفاة السيدة ام البنين (ع) في بغداد

تواصل جمعية العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي نشاطها الخيري احتفاءا بالعوائل المتعففة وعوائل الشهداء والأيتام ، حيث عقدت تجمعا خيريا ايمانيا في ذكرى وفاة السيدة ام البنين عليها السلام وذلك اليوم الاثنين المصادف ١٠ / ٢ / ٢٠٢٠ بمقر الجمعية بمنطقة المعامل بحضور جمع غفير من سكنة مناطق الكمالية وحي النصر والعماري وحي طارق والباوية والحسينية في جانب الرصافة من بغداد.

حيث قامت الجمعية على هامش التجمع بتوزيع السلة الغذائية على اعداد كبيرة من سكنة هذه المناطق من ذوي الشهداء والأيتام والعوائل المتعففة.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

١٠/ ٢ / ٢٠٢٠