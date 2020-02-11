Posted on by

تجمع خيري للعمل الصالح بمناسبة ذكرى وفاة السيدة ام البنين (ع) في بغداد

تواصل جمعية العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي نشاطها الخيري احتفاءا بالعوائل المتعففة وعوائل الشهداء والأيتام ، حيث عقدت تجمعا خيريا ايمانيا في ذكرى وفاة السيدة ام البنين عليها السلام وذلك اليوم الاثنين المصادف ١٠ / ٢ / ٢٠٢٠ بمقر الجمعية بمنطقة المعامل بحضور جمع غفير من سكنة مناطق الكمالية وحي النصر والعماري وحي طارق والباوية والحسينية في جانب الرصافة من بغداد.
حيث قامت الجمعية على هامش التجمع بتوزيع السلة الغذائية على اعداد كبيرة من سكنة هذه المناطق من ذوي الشهداء والأيتام والعوائل المتعففة.
يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
١٠/ ٢ / ٢٠٢٠

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close