جونسون يفكر ببناء جسر بين إيرلندا الشمالية واسكتلندا

‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬فرقه‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬بناء‭ ‬جسر‭ ‬يربط‭ ‬بريطانيا‭ ‬بمقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وتتردد‭ ‬فكرة‭ ‬ربط‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬لكن‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬أعاد‭ ‬إحياءها‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندرس‭ ‬فكرة‭ ‬الجسر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬المكلفة‭ ‬الموضوع‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عملها‭.‬

ويدعم‭ ‬السياسيون‭ ‬المؤيدون‭ ‬لبريطانيا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬المشروع‭ ‬إذ‭ ‬يرون‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬وسيلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬التي‭ ‬توترت‭ ‬بسبب‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وطلب‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬إيان‭ ‬بيسلي‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬جسر‭ ‬بوريس‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬واسكتلندا،‭ ‬فرد‭ ‬الزعيم‭ ‬المحافظ‭ ‬بأن‭ ‬الفكرة‭ ‬تروق‭ ‬له‭. ‬لكن‭ ‬البعض‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬وجدوى‭ ‬المشروع‭ ‬نظراً‭ ‬لشدة‭ ‬الرياح‭ ‬وعمق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬ذراع‭ ‬قناة‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لنحو‭ ‬19‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬أضيق‭ ‬نقطة‭ ‬فيها‭.‬

ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬الجسر‭ ‬سيكون‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬كميات‭ ‬الذخيرة‭ ‬التي‭ ‬أُلقيت‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬المشروع‭. ‬واحتج‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬أولستر‭ ‬الوحدوي‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬المشروع‭ ‬الخيالي‮»‬،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمويل‭ ‬الطرق‭ ‬والمدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬أولى‭. ‬ولدى‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬سمعة‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجسور‭. ‬فعندما‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬باشر‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الجسر‭ ‬الحديقة‮»‬‭ ‬فوق‭ ‬نهر‭ ‬التيمز،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬التخلي‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنفق‭ ‬عليه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬63‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬‭(‬63‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭)‬‭.‬