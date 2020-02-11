مجلس الوزراء يقرر صرف 15 مليون دينار لأصحاب الأعمال الإبداعية

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، صرف 15 مليون دينار لأصحاب الأعمال الإبداعية، فيما قرر منح الوزراء والمحافظين صلاحيـة توجيه الدعوات المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان وناقش العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله”.

وأضاف أن” مجلس الوزراء أقر في جلسته توصية اللجنة العليا للنظر في تقييم المبدعين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المؤلفة بموجب الأمر الديواني: (3 لسنة 2017)، بشأن قبول الاعمال الابداعية البالغ عددها (41) عملا، المثبت تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد: 11357 والمؤرخ في 3/12/2019،وتعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء المرقم (379) لسنة 2016 بحسب الآتي :- تصرف المكافأة من موازنة الجهة المنسوب اليها صاحب العمل الإبداعي بالنسبة الى الموظف الحكومي ومن موازنة الجهة المستفيدة اذا كان من القطاع الخاص وبمبلغ المكافأة (15) مليون دينار لكل عمل ابداعي”.

وأوضح البيان، انه “تمت الموافقة على قيام وزارة الدفاع بالتعاقد مع الشركات العامة المتخصصة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة او أي جهة حكومية أخرى لغرض صرف الارزاق وتجهيز مذاخر التموين في وزارة الدفاع مما يخدم منسوبيها وتوفير المؤن لهم”.

ولفت إلى ان “المجلس وافق على الاستثناء الوارد بكتاب وزارة الزراعة من التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لغرض الإسراع بعملية التعاقد من اجل صيانة الطائرات واعادتها للخدمة ومن مبالغ صندوق دعم المزارعين”.

وأكد البيان، أنه “تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء : ( 350 لسنة 2019 )، ليصبح بحسب الآتي: الموافقة على منح الوزراء والمحافظين صلاحيـة توجيه الدعوات المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق استثناءً من أحكام المادة ( 3 / خامساً ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، شريطة مراعاة توافر التخصص والامكانيات الفنية والمالية في تلك الشركات لتنفيذ المشاريع موضوع البحث ، ولغاية نهاية السنة المالية / 2019 ، مع التأكد من توفر التخصيص المالي للمشاريع المذكورة آنفاً”.

وتابع، أن “المجلس قرر أن يكون تدقيـق إجراءات الإحالة لاحقاً بإشراف وزارة التخطيـط بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

ولفت البيان، إلى ان “المجلس وافق على تخويل وزير الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة صلاحية تمديد تشغيل الأجراء اليوميين، للحاجة الى خدماتهم فضلاً عن خبراتهم في مجال عملهم لمدة ( 3 ) أشهر ، استثناءً من قراري مجلس الوزراء:(315 و337 لسنة 2019)”.